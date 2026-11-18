Công ty CP Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES (AVES) của Nhà sáng lập Nguyễn Văn Thanh công bố kế hoạch đầu tư mới trên thị trường xe điện.

Theo đó, AVES chi hơn 250 tỷ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe máy điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên, với tổng diện tích sử dụng khoảng 30.000m2. Tổ hợp dự kiến đi vào vận hành trong quý II/2027, với công suất thiết kế 300.000 xe/năm, theo thông tin từ AVES.

Đây là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của AVES trong giai đoạn đầu hoạt động, nhằm phát triển năng lực sản xuất song song với nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp triển khai kế hoạch đưa các dòng xe điện thông minh mang thương hiệu Việt Nam ra thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Tổ hợp tại Hưng Yên được AVES phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, văn phòng kỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES.

Nhà máy phục vụ hoạt động sản xuất xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện. Đây là những nhóm sản phẩm trọng tâm trong chiến lược phát triển phương tiện di chuyển thông minh của AVES.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành trong quý II/2027, phục vụ việc sản xuất và thương mại hóa các dòng xe điện đầu tiên của AVES trong năm 2027.

Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh nghiệp cho hay, đang chuẩn bị hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật cho giai đoạn vận hành.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, AVES đầu tư Trung tâm R&D tại Hưng Yên, dự kiến có hơn 50 kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện – điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Trung tâm này tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng xe điện thông minh, từ kết cấu phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển đến phần mềm và các tính năng kết nối.

Đây là những lĩnh vực được AVES xác định cần đầu tư lâu dài nhằm nâng cao khả năng chủ động trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Bên cạnh đội ngũ kỹ thuật, Trung tâm R&D được định hướng trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường và kiểm tra cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra điện – điện tử và các khu vực thử nghiệm chuyên dụng.

Các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm sẽ tập trung vào hiệu suất vận hành, độ bền, tính an toàn, khả năng đáp ứng những điều kiện sử dụng thực tế của sản phẩm.

Cũng theo AVES, việc bố trí Trung tâm R&D cạnh nhà máy cho phép các nhóm nghiên cứu, thiết kế và kỹ thuật sản xuất phối hợp trực tiếp trong quá trình phát triển sản phẩm. Các kết quả thử nghiệm có thể được đưa vào điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Mô hình này được kỳ vọng giúp AVES rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

Bản phác thảo tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm R&D của AVES. Ảnh: AVES.

Được thành lập ngày 9/9, AVES cho biết đang tập trung nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tuyển dụng nhân sự và chuẩn bị các điều kiện để đưa những dòng xe điện đầu tiên ra thị trường trong năm 2027.

Ngoài phương tiện di chuyển thông minh (Smart Mobility), doanh nghiệp định hướng nghiên cứu các lĩnh vực năng lượng xanh (Green Energy) và thiết bị nhà thông minh (Smart Home IoT).