Lĩnh án vì vượt xe thiếu an toàn khiến một người tử vong

Chiều 20/10, TAND khu vực 9 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lý Ngọc Huynh (SN 1990, ngụ xã Lâm Tân, TP Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ án xuất phát từ hành vi vượt xe không bảo đảm an toàn, dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả chết người, qua đó cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn khi người điều khiển phương tiện thiếu tập trung, chủ quan trong quá trình lưu thông.

Bị cáo Lý Ngọc Huynh tại phiên tòa.

Vượt xe không bảo đảm an toàn, gây hậu quả chết người

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 26/2/2026, Lý Ngọc Huynh điều khiển xe ô tô khách 42 chỗ, biển kiểm soát 83B-010.56 của nhà xe Tâm Phong, lưu thông trên tỉnh lộ 934B theo hướng từ xã Trần Đề về phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, do không chú ý quan sát phía trước, khi gặp xe đang lưu thông cùng chiều, Huynh điều khiển xe vượt lên, lấn sang phần đường bên trái theo hướng di chuyển.

Cùng thời điểm, ông L.V.S (SN 1984) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 65F3-2388 lưu thông theo hướng ngược lại, từ phường Phú Lợi về xã Trần Đề.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, TP Cần Thơ, xe mô tô do ông S. điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 83D1-012.27 do ông Ngô Bùi Hoàng Phong (SN 2007) điều khiển cùng chiều phía trước, khiến ông S. té ngã xuống đường.

Lúc này, xe khách do Huynh điều khiển đang thực hiện thao tác vượt xe, lấn sang phần đường ngược chiều khi chưa bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm với ông S..

Hậu quả, ông S. tử vong tại chỗ do đa chấn thương. Ông Phong bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 1%. Tổng giá trị tài sản của các phương tiện bị hư hỏng được xác định hơn 5,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Huynh đã vi phạm khoản 3, điểm a khoản 6 Điều 14 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Theo quy định này, xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt; xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải.

Tuy nhiên, Huynh đã điều khiển xe khách vượt phương tiện phía trước khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều, dẫn đến vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với ông L.V.S., cơ quan điều tra xác định hành vi điều khiển phương tiện dẫn đến va chạm với xe mô tô cùng chiều phía trước đã vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 9 và khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Tuy nhiên, do hậu quả đối với ông Phong chỉ gây thương tích 1%, thiệt hại tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên hành vi của ông Sớt chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trong quá trình điều tra, Huynh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 170 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Ngọc Huynh 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bài học về trách nhiệm khi vượt xe trên đường

Từ vụ án trên có thể thấy, hành vi vượt xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt trên những tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông hai chiều.

Quang cảnh phiên tòa.

Trong thực tế, một số người điều khiển phương tiện thường có tâm lý nóng vội, muốn vượt xe phía trước để rút ngắn thời gian di chuyển. Tuy nhiên, việc thiếu quan sát, không đánh giá đúng khoảng cách, tốc độ của phương tiện ngược chiều hoặc thực hiện thao tác vượt trong điều kiện không thuận lợi có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống bất ngờ.

Đối với xe khách, nguy cơ càng lớn bởi đây là loại phương tiện có kích thước và khối lượng lớn, cần khoảng cách phù hợp để thực hiện thao tác vượt an toàn. Khi xe lấn sang phần đường ngược chiều, nếu xuất hiện phương tiện đối diện hoặc tình huống bất ngờ, người điều khiển rất khó xử lý để tránh va chạm.

Đáng chú ý, vụ án tại TAND khu vực 9 - Cần Thơ cho thấy tai nạn giao thông có thể xuất phát từ những hành vi vi phạm của nhiều người tham gia giao thông. Trong khi người điều khiển xe mô tô xảy ra va chạm với phương tiện cùng chiều dẫn đến té ngã, tài xế xe khách lại thực hiện thao tác vượt không bảo đảm an toàn, khiến hậu quả trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Theo khoản 3 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, việc vượt xe phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Người điều khiển phương tiện không được tùy tiện vượt khi chưa quan sát rõ tình hình giao thông phía trước hoặc có phương tiện đang lưu thông theo hướng ngược lại trong đoạn đường định vượt.

Bên cạnh đó, Điều 12 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cũng quy định về việc chấp hành quy định tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các xe. Đây là những yêu cầu quan trọng giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian quan sát, phản ứng và xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, việc tuân thủ các quy định về tốc độ, khoảng cách và vượt xe không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người cùng tham gia giao thông.

Về trách nhiệm hình sự, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết người có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Quy định này cho thấy, hành vi vi phạm giao thông không chỉ dừng lại ở việc bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng và đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Vụ án là bài học đối với mỗi người điều khiển phương tiện về ý thức chấp hành pháp luật, sự tập trung và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Một thao tác vượt xe thiếu thận trọng có thể chỉ diễn ra trong vài giây nhưng hậu quả để lại là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình nạn nhân, đồng thời khiến người gây tai nạn phải đối diện với trách nhiệm trước pháp luật.

Mỗi người tham gia giao thông cần hiểu rằng, chậm lại vài giây để bảo đảm an toàn luôn đáng giá hơn việc cố vượt lên phía trước. Bởi đích đến quan trọng nhất của mỗi hành trình không phải là đến sớm, mà là được trở về nhà bình an.