Lĩnh án vì mua ma túy 'khay' về sử dụng

Theo cáo trạng, Trần Ý Nhi làm việc tại một cơ sở karaoke và bắt đầu sử dụng Ketamine từ khoảng đầu năm 2025. Khoảng 2 giờ ngày 21/4/2026, Nhi đến một quán hủ tiếu trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP.HCM để ăn khuya.

Tại đây, Nhi gặp một người đàn ông không rõ lai lịch, được người này giới thiệu có ma túy bán.

Do có nhu cầu sử dụng ma túy, Nhi hỏi mua “khay” với giá 2 triệu đồng và hẹn giao tại nơi ở của mình. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người đàn ông mang một gói ma túy đến giao. Nhi trả 2 triệu đồng rồi đem vào nhà.

Sau đó, Nhi chia số ma túy thành 3 phần nhỏ, lần lượt cho vào 3 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, 2.000 đồng và 1.000 đồng rồi cất trong các ngăn tủ tại phòng ngủ để sử dụng dần.

Bị cáo Nhi tại phiên tòa.

Khoảng 8 giờ ngày 23/4/2026, Công an phường Phú Mỹ tiến hành kiểm tra nơi ở của Nhi. Lực lượng chức năng phát hiện trong tủ tại phòng ngủ trên tầng 2 một tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng được gấp lại, bên trong có chất tinh thể màu trắng.

Tại tủ phòng ngủ tầng 3, Công an tiếp tục phát hiện một tờ tiền 2.000 đồng và một tờ tiền 1.000 đồng được gấp lại, bên trong đều có chất tinh thể màu trắng.

Nhi khai nhận số tinh thể màu trắng trên là “khay” do mình mua về để sử dụng. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự xác định, số ma túy thu giữ gồm 0,1243g, 0,2008g và 0,5955g Ketamine; tổng khối lượng là 0,9206g. Quá trình điều tra, Trần Ý Nhi thừa nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Theo hồ sơ, Nhi chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Người bán ma túy cho Nhi hiện chưa xác định được lai lịch và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Trần Ý Nhi 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.