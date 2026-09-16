Lĩnh án vì góp tiền mua ma túy về sử dụng

Theo cáo trạng, Giàu và Thắng có quan hệ bạn bè. Khoảng 16 giờ, cuối tháng 8/2025, Giàu gọi điện rủ Thắng đến một quán cà phê trên đường Hương Lộ 2, khu phố Bắc 1 Hòa Long, phường Tam Long, TPHCM uống cà phê.

Tại đây, cả hai thống nhất mỗi người góp 100.000 đồng để mua ma túy đá về sử dụng.

Sau đó, Giàu liên hệ với một người tên Tý (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để mua ma túy với giá 200.000 đồng và mượn bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Khoảng 30 phút sau, Tý mang ma túy đến. Giàu đưa 200.000 đồng rồi mang ma túy vào chòi phía sau quán để cùng Thắng sử dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Giàu hút khoảng 3 hơi, Thắng hút khoảng 3 hơi. Sau đó, cả hai bỏ lại bộ dụng cụ tại chòi rồi ra về. Đến khoảng 15 giờ ngày 19/9/2025, Giàu tiếp tục có nhu cầu sử dụng ma túy nên gọi nhờ Tý mua giúp 200.000 đồng ma túy. Tý sau đó liên hệ với một phụ nữ tên “Cọp” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để bán ma túy cho Giàu.

Cọp hẹn Giàu đến khu vực vòng xoay Paradise thuộc phường Tam Thắng, TPHCM. Tại đây, người phụ nữ này giao cho Giàu một “nỏ” bên trong có chứa ma túy. Giàu mang về nhà cất giữ nhằm mục đích sử dụng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Thắng đến nhà Giàu tại khu phố Phước Hữu, phường Tam Long chơi.

Sau khoảng 10 phút, Giàu rủ Thắng cùng sử dụng ma túy. Cả hai đi ra khu vực phía sau nhà, Giàu lấy ma túy đá có sẵn trong nỏ để cùng Thắng sử dụng.

Theo hồ sơ vụ án, Giàu hút khoảng 3 hơi, Thắng hút khoảng 2 hơi. Sau khi sử dụng xong, do lo sợ bị phát hiện, Giàu đem vứt bỏ bộ dụng cụ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Nguyễn Văn Giàu và Trần Đình Thắng đều dương tính với Methamphetamine.

Đáng chú ý, tại thời điểm ngày 19/9/2025, Thắng đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quyết định của UBND xã Long Phước (nay là phường Tam Long), thời hạn từ ngày 25/6/2025 đến ngày 25/6/2027.

Tuy nhiên, Thắng vẫn sử dụng trái phép chất ma túy cùng Giàu tại nhà riêng. Với hành vi trên, VKSND khu vực 12 truy tố Nguyễn Văn Giàu về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đối với Thắng, Viện kiểm sát truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, các bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Cả hai được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với Tý và người phụ nữ tên “Cọp”, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng của VKSND khu vực 12 truy tố. Các bị cáo khai nhận việc góp tiền mua ma túy, cùng sử dụng ma túy và những diễn biến liên quan đến các lần phạm tội.

Sau khi xem xét lời khai của các bị cáo, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành các tội danh bị truy tố.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Giàu 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Trần Đình Thắng, HĐXX tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thắng phải chấp hành 6 năm 6 tháng tù.