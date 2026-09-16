Lĩnh án vì đánh cắp tài khoản mạng xã hội của người khác

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn 16/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nhóm 15 bị cáo có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử... của người khác do Lê Ngọc Sơn và đồng phạm thực hiện.

Các bị cáo tại tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Sơn (SN 1994), Lê Đức Tài (SN 1994) cùng mức án 8 năm tù cùng về hai tội danh “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”; phạt bổ sung Sơn 200 triệu đồng, Tài 50 triệu đồng.

HĐXX cũng tuyên phạt 13 bị cáo còn lại từ 100 triệu đồng đến 7 năm tù cùng về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Một bị cáo đang trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Sơn là Cử nhân ngành Công nghệ thông tin, quen biết Lê Đức Tài từ thời đại học. Khoảng cuối năm 2022, Sơn nảy sinh ý định tạo mã độc để chiếm đoạt tài khoản quảng cáo Facebook và đề nghị Tài thực hiện. Tài đồng ý và tiến hành lập trình mã độc rồi nhúng vào các tập tin có định dạng quen thuộc như Word hoặc PDF nhằm đánh lừa người dùng.

Sau đó, Sơn phát tán các tập tin (file) chứa mã độc thông qua nền tảng LinkedIn và các mạng xã hội khác, bằng cách giả mạo nội dung tuyển dụng hoặc quảng cáo kèm đường dẫn (link) tải tài liệu.

Khi người dùng tin tưởng tải về và mở file, mã độc tự động kích hoạt, xâm nhập vào máy tính và đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo Facebook. Các dữ liệu này được tự động gửi về và lưu trữ để Sơn khai thác.

Sơn dựa trên thông tin tài khoản đánh cắp được ở khu vực nào thì chạy quảng cáo bán hàng trên chính tài khoản bị đánh cắp tại khu vực đó. Số tiền quảng cáo sẽ bị Facebook trừ vào tiền của chủ tài khoản bị đánh cắp.

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, mã độc do Tài tạo ra nhiều lần bị các phần mềm diệt virus phát hiện nên Tài đã điều chỉnh mã nguồn để vượt qua cảnh báo của phần mềm diệt virus.

Đến khoảng tháng 4-5/2023, mã độc có tính năng đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo Facebook không còn hữu hiệu nên Sơn đề nghị Tài nghiên cứu, tạo ra một mã độc mới có tính năng tốt hơn.

Tài nhận thấy có thể tạo mã độc tinh vi hơn với cơ chế điều khiển từ xa. Tài tự viết mã nguồn nhưng không thành công nên tìm hiểu và mua được mã nguồn của một đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số tiền 40.000 USD.

Từ tháng 7-8/2023, Tài hướng dẫn nhóm của Sơn sử dụng công cụ để phát tán và kiểm soát máy tính nạn nhân từ xa, đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo rồi chuyển cho Sơn.

Để vận hành, khai thác mã độc, Sơn thuê em vợ là Lương Đình Việt và các đối tượng khác tạo mã độc ẩn trong các tập tin hợp pháp (Word, PDF), tạo đường link phát tán mã độc, xây dựng kịch bản đăng bài tuyển dụng, quảng cáo trên các nền tảng LinkedIn, Facebook để đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn này, Sơn đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng.

Tại tòa, Sơn và các đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.