Lĩnh án vì chuyển 500.000 đồng nhờ mua ma túy

Theo cáo trạng, Khang và Cảnh cùng thuê nhà trọ tại ấp Gò Cà, xã Hồ Tràm, TP.HCM để ở và làm việc.

Ngày 13/8/2025, Cảnh rủ Khang mua ma túy đá (Methamphetamine) về sử dụng.

Sau khi thống nhất, Cảnh chuyển 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Nhi để nhờ mua ma túy.

Sau khi nhận tiền, Nhi tìm gặp một người tên Thắm tại khu vực phường Phú Định, TP.HCM. Nhi mua 300.000 đồng ma túy đá cùng một nỏ thủy tinh, giữ lại 200.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Số ma túy cùng nỏ thủy tinh sau đó được Nhi đóng gói và gửi qua dịch vụ chuyển phát cho Cảnh và Khang.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 17/8/2025, Khang nhận được thông tin về “đơn hàng”. Biết bên trong là ma túy do Nhi gửi, Cảnh nhận hàng rồi cùng Khang cất giữ để sử dụng. Khoảng 5 giờ ngày 18/8/2025, Khang lấy một chai nhựa, đục các lỗ trên nắp, gắn nỏ thủy tinh và ống hút để tạo thành dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp đó, Khang cho ma túy vào nỏ thủy tinh, đốt nóng rồi sử dụng trước, sau đó đưa cho Cảnh sử dụng. Hai người lần lượt sử dụng ma túy tại nhà trọ. Sau khi sử dụng, Khang cất giấu dụng cụ trong nhà.

Đến ngày 22/8/2025, cơ quan công an nghi vấn Khang có biểu hiện sử dụng ma túy nên yêu cầu Khang về trụ sở làm việc.

Kết quả giám định xác định mẫu máu và mẫu nước tiểu của Khang có chứa Methamphetamine. Đối với nỏ thủy tinh thu giữ, kết luận giám định xác định có thành phần Methamphetamine nhưng không xác định được khối lượng.

Quá trình điều tra, Cảnh, Khang và Nhi thừa nhận hành vi phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được thu thập. Cáo trạng xác định ba bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội nhưng không có yếu tố tổ chức, thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn.

Trong vụ án, Nhi bị xác định có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với vai trò độc lập. Cảnh là người khởi xướng việc mua ma túy; Khang tham gia việc mua và cùng Cảnh sử dụng ma túy.

Đối với người tên Thắm, được xác định là người bán ma túy cho Nhi, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra chưa xử lý trong vụ án và tiếp tục xác minh khi có căn cứ.

Theo hồ sơ, cả ba bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây được xác định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy và cần xử lý nghiêm.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Nhi 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cảnh và Võ Văn Khang cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.