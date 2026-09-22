Lĩnh án vì chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất trật tự

Theo cáo trạng, trước dịp lễ 30/4/2026, Nguyễn Thành Vy (SN 2009, học sinh Trường THPT Vinh Lộc) lập nhóm Messenger “30/4” để rủ nhiều người tụ tập đi chơi tại đèo Hải Vân. Nguyễn Văn Trung Nhật (SN 2010) sau đó tham gia nhóm và tiếp tục rủ thêm nhiều người.

Phiên toà xét xử nam thanh niên chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất trật tự tại Huế.

Ngày 28/4, Nhật nhắn thông báo lịch tập trung tại ngã 3 Phước Tượng, đồng thời kêu gọi các thành viên khi gặp lực lượng chức năng thì “thông chốt”.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Huế xây dựng phương án huy động 102 cán bộ, chiến sĩ tổ chức chốt chặn, ngăn chặn nhóm có dấu hiệu tụ tập gây mất trật tự.

Khoảng 3h ngày 30/4, tại ngã 3 Phước Tượng có 20 người cùng 18 xe gắn máy, mô tô tập trung. Khoảng 3h20, Nhật điều khiển xe gắn máy 75AA-150.45 bốc đầu, nẹt pô, chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 49B rồi đưa xe cho Nguyễn An Bảo Trọng (SN 2009) tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Nhật còn lấy xe mô tô 43AA-279.93 của một người trong nhóm để cùng Trọng chạy tốc độ cao “test” xe. Một số người đứng xem reo hò, quay video.

Sau đó, Trọng điều khiển xe 75AA-150.45, còn Nguyễn Văn Anh điều khiển xe mô tô 75K1-626.84 chạy tốc độ cao, gây tiếng ồn lớn trên Quốc lộ 49B khoảng 100m rồi quay lại ngã 3 Phước Tượng. Lực lượng Công an sau đó tổ chức vây bắt nhóm này.

Phiên toà thu hút đông người đến tham dự.

Trong quá trình ngăn chặn, một trường hợp điều khiển xe máy chở người phía sau tìm cách tránh Tổ công tác đã va chạm với xe mô tô do một cán bộ Phòng CSGT Công an TP Huế điều khiển. Vụ việc khiến những người liên quan cùng hai phương tiện ngã xuống đường.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 4 - Huế giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt Nguyễn Văn Anh từ 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND khu vực 4 - Huế tuyên Nguyễn Văn Anh phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án.

Bị cáo được giao cho UBND xã Vinh Lộc, TP Huế giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách theo quy định.

Đối với Nguyễn Văn Trung Nhật và Nguyễn An Bảo Trọng, cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định đối với người chưa thành niên.