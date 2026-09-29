Lĩnh án vì bán ma túy, mang súng và cất giấu pháo nổ

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2025, Hà nhiều lần giao dịch ma túy với Vũ Quốc Long để kiếm lời. Trong 3 lần đầu, Hà đã giao cho Long tổng cộng 48 gam methamphetamine. Đến lần tiếp theo, Long đặt mua 10 gam nhưng bị bắt trước khi Hà kịp giao số ma túy này. Tháng 8/2025, Hà còn bán ketamine cho Đoàn Minh Quang.

Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Tối 13/11/2025, khi Hà có mặt tại khu vực phường Hồng Gai, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện trong túi đeo của bị cáo một khẩu súng có 6 viên đạn trong ổ quay và 9 viên đạn khác. Kết quả giám định xác định khẩu súng còn khả năng bắn được, thuộc loại vũ khí quân dụng.

Kiểm tra các ô tô Hà sử dụng, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều túi ma túy. Trong cốp một xe có 9 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 13,3 kg. Hà khai mua số pháo này để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán.

Cáo trạng xác định tổng khối lượng ma túy liên quan đến hành vi mua bán và cất giữ nhằm bán của Hà là 108,788 gam, gồm methamphetamine, ketamine và hỗn hợp các chất ma túy khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Thái Hà 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 12 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 22 năm 6 tháng tù.