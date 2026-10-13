Lĩnh án tù vì mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAQN

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh, khoảng 23h30' ngày 6/4/2026, tại khu 4A1, phường Cửa Ông, Lê Minh Hưng bán trái phép một gói ma túy loại Methamphetamine cho Nguyễn Hồng Thắng với giá 900.000 đồng.

Đến khoảng 0h15' ngày 7/4/2026, tại phòng ngủ của Phạm Văn Tuấn ở thôn Đông Hợp, đặc khu Vân Đồn, Phạm Thị Hằng và Nguyễn Hồng Thắng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy loại Methamphetamine.

Ngày 9/4/2026, cũng tại địa điểm này, Hằng, Thắng và Tuấn tiếp tục có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định việc sử dụng phòng ngủ của Tuấn làm nơi sử dụng ma túy có sự đồng ý của bị cáo này.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Hằng và Nguyễn Hồng Thắng mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Tuấn 7 năm tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Riêng Lê Minh Hưng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.