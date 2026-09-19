Lĩnh án tù vì chạy xe quá tốc độ gây tai nạn

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 22/3/2026, Nguyễn Văn Bền (SN 1988, cư ngụ Ấp Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe ô tô khách mang BKS: 69B-007.xx của Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Hòa Hiệp, xuất phát từ bến xe phía Nam Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa đi tỉnh Cà Mau theo tuyến Quốc lộ 1A

Hội đồng xét xử.

Quá trình lưu thông trên Quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Bền nhiều lần tự tắt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô khách, ngay cả khi gần đến địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Khi xe đến khu vực ngã ba Sông Mao thuộc địa phận xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng thì xe dừng đón khách.

Sau khi đón khách, Bền điều khiển xe ô tô khách lưu thông trên làn đường xe ô tô (làn đường sát dải phân cách), di chuyển theo hướng từ Khánh Hòa đi Đồng Nai với tốc độ khoảng từ 70km/h đến 80km/h.

Quang cảnh phiên toà.

Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Km 1668+350 gần đoạn mở dải phân cách cứng thuộc địa phận xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, Bền điều khiển xe lưu thông ở làn đường dành cho xe ô tô với tốc độ cao.

Quá trình điều khiển xe, Bền thấy phía trước bên phải cùng chiều cách khoảng 20m – 30m có xe mô tô mang BKS: 86B2-458.xx do ông Nguyễn T điều khiển chở phía sau bà Nguyễn Thị K (cùng cư trú thôn Bình Nghĩa, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) chạy hướng Khánh Hòa – Đồng Nai đang di chuyển chậm và chuyển hướng từ làn đường xe thô sơ vào đoạn mở dải phân cách để qua phần đường bên trái nhưng không bật đèn xi nhan.

Lúc này, Bền không giảm tốc độ mà vẫn điều khiển với tốc độ khoảng 70km/h, có bóp còi cảnh báo nhưng do khoảng cách gần nên không kịp đạp phanh để tránh đã tông vào xe mô tô.

Hậu quả làm ông Nguyễn T và bà Nguyễn Thị K tử vong tại chỗ, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn T có hành vi điều khiển xe mô tô chuyển hướng qua đường nhưng thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn và không có tín hiệu rẽ khi chuyển hướng qua đường dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông làm cho ông T và bà K tử vong.

Hành vi của ông T đã vi phạm vào khoản 2 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, ông T đã tử vong nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Về hành vi điều khiển xe ô tô của bị cáo Nguyễn Văn B gây ra tai nạn làm 2 người chết đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, trật tự an toàn giao thông đường bộ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương nên cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

HĐXX tuyên án.

Bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo; đầu thú; đại diện bị hại ông T, bà K xin giảm nhẹ hình phạt; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ bị bệnh hiểm nghèo, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có thành tích tốt trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bền mức án 01 năm 07 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.