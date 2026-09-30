Lĩnh án tù về tội 'Gây rối trật tự công cộng'

Gây mất trật tự tại các điểm tiếp công dân

Vừa qua, TAND khu vực 1 - Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với các bị cáo Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa và Nguyễn Mạnh Hùng.

TAND khu vực 1 - Lào Cai xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với các bị cáo Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa và Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo nội dung vụ án, các bị cáo thường xuyên gửi đơn khiếu nại, tố cáo và đến Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai, địa điểm tiếp công dân Công an tỉnh Lào Cai để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến đất đai và chế độ, chính sách đối với người có công.

Tài liệu của vụ án nêu rằng những nội dung này đã được các cấp, ngành và chính quyền từ Trung ương đến địa phương xem xét, giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo UBND các cấp của tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai nhiều lần tiếp xúc, làm việc, lắng nghe, giải thích và hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, các bị cáo vẫn tiếp tục đến các trụ sở, điểm tiếp công dân vào những ngày tiếp công dân định kỳ; có lời nói, phát ngôn và hành động gây sức ép, quay video rồi phát lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 15/9/2025, các bị cáo cùng một số người đến Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh Lào Cai và địa điểm tiếp công dân Công an tỉnh Lào Cai. Trước khi đi, nhóm này thống nhất thời gian, phương tiện và chuẩn bị băng rôn, cán cờ, cờ.

Tại các địa điểm trên, theo nội dung được công bố tại phiên tòa, các bị cáo đã to tiếng, có nhiều phát ngôn không chuẩn mực, gây mất trật tự tại khu vực sảnh tiếp công dân; căng băng rôn tại khu vực hàng rào, cổng trụ sở, đồng thời quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Hành vi kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của người đến làm việc và trật tự tại khu vực xung quanh.

Ba bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

HĐXX xét xử sơ thẩm tuyên phạt ba bị cáo Tiếp, Hòa, Hùng tội “Gây rối trật tự công cộng”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tiếp 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Đinh Văn Hòa 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 1 năm tù.

Vụ án cũng đặt ra yêu cầu chấp hành đúng quy định pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Pháp luật bảo đảm quyền của công dân trong việc trình bày tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nhưng việc thực hiện các quyền này phải đúng trình tự, thủ tục, đúng nơi có thẩm quyền và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cũng như an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Khi đến địa điểm tiếp công dân, người dân cần chấp hành nội quy, giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác với cơ quan có thẩm quyền và lựa chọn đúng trình tự pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.