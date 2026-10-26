Lĩnh án do nhiều lần bán ma túy, rủ bạn sử dụng tại phòng trọ

5 lần bán ma túy kiếm lời, rủ bạn sử dụng tại phòng trọ

Theo cáo trạng, Phạm Tấn Cường nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho người khác để kiếm lời. Từ ngày 6/5/2026 đến ngày 13/5/2026, Cường nhiều lần liên lạc với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để mua ma túy đá với giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/lần tại khu vực nhà thờ Hải Lâm, thuộc xã Long Hải, TP.HCM.

Sau đó, Cường đã 5 lần bán ma túy cho Phùng Thế Đạt. Cụ thể, ngày 6/5/2026, Đạt gọi điện cho Cường hỏi mua 300.000 đồng ma túy đá. Cường đồng ý và hẹn Đạt tại khu vực cầu cao tốc đang xây dựng thuộc khu phố Phước Tân 4, phường Long Hương, TP.HCM.

Cường lấy một ống hút hàn kín hai đầu, bên trong chứa ma túy, gói vào khẩu trang rồi để trên đầu cầu cao tốc và chỉ dẫn Đạt đến lấy.

Sau khi nhận ma túy, Đạt chuyển 373.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Cường, gồm 300.000 đồng tiền mua ma túy và 73.000 đồng tiền nợ. Số ma túy mua được, Đạt mang về sử dụng một mình.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử trực tuyến.

Với phương thức tương tự, ngày 10/5, Cường bán cho Đạt một gói ma túy đá giá 500.000 đồng; ngày 11/5 bán với giá 300.000 đồng; ngày 12/5 bán với giá 400.000 đồng và ngày 13/5 bán với giá 700.000 đồng.

Mỗi lần mua ma túy, Đạt đều tự sử dụng một mình. Lần sử dụng cuối cùng của Đạt là ngày 15/5/2026, với số ma túy mua từ Cường ngày 13/5.

Theo cáo trạng, qua 5 lần bán ma túy, Cường thu lợi bất chính tổng cộng 2,5 triệu đồng. Số tiền này Cường đã tiêu xài cá nhân và chưa thu hồi được.

Đến chiều 17/5/2026, Lê Thanh Hùng gọi điện cho Cường hỏi mua 300.000 đồng ma túy đá và nhờ Cường đến xã Châu Đức đón về nhà thuê của gia đình Cường tại phường Long Hương.

Do Hùng không có tiền, Hùng đưa một điện thoại iPhone ProMax cho Cường cầm cố để lấy tiền tiêu xài và trừ vào tiền mua ma túy.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi cả hai ở phòng ngủ của Cường, Hùng nói Cường lấy 300.000 đồng từ tiền cầm điện thoại để mua ma túy rồi rủ Cường sử dụng chung.

Cường đồng ý, lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy có sẵn ma túy đá ra sử dụng. Đến khoảng 1h ngày 18/5, Trần Đình Hùng đến chơi. Cường rủ người này cùng sử dụng ma túy. Cả ba lần lượt sử dụng bộ dụng cụ trên cho đến khi hết ma túy.

Cáo trạng xác định, đối với hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Cường và Lê Thanh Hùng cùng thực hiện nhưng không có yếu tố tổ chức mà chỉ là đồng phạm giản đơn.

Trong đó, Cường cung cấp địa điểm, bộ dụng cụ, bật lửa và rủ Trần Đình Hùng cùng sử dụng; Hùng là người khởi xướng và cung cấp ma túy.

Đang quản lý sau cai vẫn sử dụng ma túy

Đối với Phùng Thế Đạt, cáo trạng xác định người này đang trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Theo đó, Đạt đang được quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú theo quyết định của UBND xã Ngãi Giao.

Tuy nhiên, từ ngày 6/5 đến ngày 15/5/2026, Đạt nhiều lần mua ma túy đá của Cường về sử dụng một mình.

Khoảng 18 giờ ngày 18/5/2026, Tổ công tác 363 số 30 Công an TP.HCM tuần tra trên tuyến đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành.

Khi đến khu vực thuộc ấp Quảng Nam, xã Nghĩa Thành, lực lượng chức năng phát hiện Đạt đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đạt khai vừa sử dụng ma túy đá, nguồn gốc ma túy mua của Cường. Kết quả xét nghiệm nhanh nước tiểu cho thấy Đạt dương tính với Methamphetamine. Đạt cũng tự nguyện giao nộp một điện thoại OPPO F7 được sử dụng để liên lạc mua ma túy.

Kết luận giám định số 11497/KL-KTHS ngày 24/5/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác định trong mẫu nước tiểu của Đạt có chứa Methamphetamine.

Từ kết quả điều tra, VKSND khu vực 14 xác định Phạm Tấn Cường phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS.

Lê Thanh Hùng bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS. Phùng Thế Đạt bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 1 Điều 256a BLHS.

Quá trình điều tra, các bị can không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. VKS ghi nhận các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Đối với người đàn ông bán ma túy cho Cường, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý khi có đủ căn cứ.

Đối với Trần Đình Hùng, cơ quan điều tra xác định người này không có hành vi chuẩn bị ma túy hay công cụ sử dụng ma túy nên không xem xét xử lý hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, mà đã xử lý hành chính theo quy định.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, lời khai của các bị cáo và các tình tiết liên quan.

Sau thời gian nghị án HĐXX tuyên phạt Phạm Tấn Cường 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là 16 năm tù; Lê Thanh Hùng 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Phùng Thế Đạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.