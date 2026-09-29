Lĩnh án chung thân vì lừa đặt cọc sầu riêng, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Duy Anh Vũ tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng, vụ sầu riêng năm 2023, ông N.D.H (61 tuổi, bố của Vũ) và anh H.V.H (40 tuổi, anh họ Vũ, cùng trú tại thành phố Hà Nội) có 3 vườn sầu riêng tại xã Dliê Ya, Đắk Lắk với sản lượng thu hoạch dự kiến khoảng 33 tấn.

Trong thời gian từ tháng 7 - 9/2023, khi hai chủ vườn không có mặt tại địa phương, Vũ đã tự nhận là chủ của 3 vườn sầu riêng để ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc mua quả sầu riêng từ 12 bị hại rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền Vũ sử dụng để đánh bạc trực tuyến, tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn. Đến tháng 1/2026, Vũ bị bắt theo quyết định truy nã khi đang trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Anh Vũ mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ lừa đảo trong hoạt động mua bán, đặt cọc sầu riêng tại Đắk Lắk, địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn cả nước.