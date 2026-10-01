Lĩnh án chung thân vì bán vườn sầu riêng của người khác

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai của Nguyễn Duy Anh Vũ. Ảnh: VKS

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với TAND tỉnh cùng cấp mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng: Niên vụ sầu riêng năm 2023, bố ruột Vũ là ông Nguyễn Duy H.(trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) có 2 vườn sầu riêng đến mùa thu hoạch, 1 vườn có 86 cây sầu riêng, sản lượng ước tính khoảng 3 tấn tại buôn Dliê Ya B, xã Dliê Ya; 1 vườn có 98 cây sầu riêng, sản lượng ước tính khoảng 5 tấn, tại thôn Ea Krái, xã Dliê Ya (tiếp giáp với vườn sầu riêng của anh Hà Văn H., là anh họ của Vũ, trú tại thôn Ea Krái, xã Dliê Ya) có 230 cây sầu riêng, sản lượng ước tính khoảng 25 tấn.

Trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 09/2023, lợi dụng lúc ông H.về Hà Nội và vườn sầu riêng của ông H. giáp ranh với vườn sầu riêng của anh Hà Văn H. không có bờ rào ngăn cách, Vũ tự nhận mình là chủ của các vườn sầu riêng này, sau đó nhận tiền đặt cọc mua quả sầu riêng từ nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng đem sử dụng để đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân hết.

Điển hình như ngày 22-23/7/2023, Vũ dẫn bà Phạm Thị L., trú tại thôn Ea Sim, xã Dliê Ya đi xem 2 vườn sầu riêng tại buôn Dliê Ya B và buôn Ea Krái của ông H. và anh Hà Văn H., tự nhận là chủ vườn nên bà L. tin tưởng, ký kết 2 “Hợp đồng mua bán sầu riêng năm 2023” với Vũ. Sau đó, bà chụp hình gửi 2 hợp đồng cho ông Đào Minh Đ., trú tại TP Đồng Nai, là người cùng làm chung với bà Phạm Thị L. để chuyển cho Vũ 150 triệu đồng đặt cọc thì bị Vũ chiếm đoạt.

Hoặc trường hợp của bà Cao Thị Thu C., trú tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk là nhân viên thu mua sầu riêng của Công ty A, địa chỉ tại TP Đồng Nai, do bà Võ Thị Trúc T. làm Giám đốc. Ngày 29/7/2023, bà C. cùng chồng là ông Phạm Xuân Th. được Vũ dẫn đi xem vườn sầu riêng tại buôn Dliê Ya B và thôn Ea Krái, Vũ tự nhận là chủ vườn và thỏa thuận, ký kết 2 “Hợp đồng mua bán sầu riêng” với bà C. Sau đó, bà C. chụp hình hợp đồng gửi cho bà T. thì bà T.đồng ý, chuyển cho bà 400 triệu và bà C. đã chuyển khoản số tiền này cho Vũ để đặt cọc thì bị Vũ chiếm đoạt…

Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, trên cơ sở luận tội của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Anh Vũ tù chung thân.