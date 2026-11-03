Lĩnh án chung thân sau vụ truy đuổi gây chết người ở Huế

Chiều 28-10, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo về các tội: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” trong vụ truy đuổi, đánh nhau khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương trên địa bàn thành phố.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, các bị cáo, gồm: Nguyễn Đình Phúc Hưng (2007), Ngô Hoàng Quốc Thịnh (2007), Nguyễn Thanh Hiếu Thuận (2006), Trương Đạt (2007), Trần Hưng (2007), Nguyễn Duy Đô (2006), Nguyễn Văn Phước (2007) và Nguyễn Thanh Nghĩa (2006, cùng trú TP Huế) bị truy tố, xét xử về tội: “Giết người”. Ngoài ra, 2 bị cáo: Nguyễn Đình Phúc Hưng và Nguyễn Duy Đô còn bị xét xử về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo nội dung vụ án, lúc 1 giờ 45 ngày 1-2-2026, do có mâu thuẫn và bị một nhóm thanh niên rượt đuổi trước đó, nhóm của Hưng, Đô, Nghĩa, Trần Hưng, Thịnh, Thuận, Đạt và Phước cùng 4 bị cáo chưa thành niên đã thống nhất tìm nhóm đối phương để trả thù. Đối với 4 bị cáo chưa thành niên được tách ra để xử lý trong vụ án khác.

Để thực hiện hành vi, cả nhóm chuẩn bị một cây kiếm, 4 ống tuýp kim loại và 4 vỏ chai bia, sau đó sử dụng 6 xe mô tô đi tìm nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Khi phát hiện nhóm của Huỳnh Tuấn Kiệt, các bị cáo điều khiển xe mô-tô truy đuổi với tốc độ khoảng 80-90 km/h.

Trong quá trình truy đuổi, một số bị cáo sử dụng hung khí đã chuẩn bị, áp sát và tấn công xe mô tô do Đỗ Xuân Sơn điều khiển, chở theo Trần Văn Thành Tài và Kiệt. Cụ thể, Nguyễn Duy Đô điều khiển xe mô-tô chở Phúc Hưng cầm kiếm; Trần Hưng điều khiển xe chở Hiếu Thuận cầm tuýp sắt; Thanh Nghĩa điều khiển xe chở Quốc Thịnh mang theo 2 vỏ chai bia để tấn công nhóm đối phương.

Trong lúc bị truy đuổi và tấn công, Sơn điều khiển xe mô-tô bỏ chạy với tốc độ cao. Khi bị các đối tượng ép sát, chiếc xe mất lái, lao vào vỉa hè bên trái Công viên An Hòa (phường Hương An, TP Huế). Hậu quả, Sơn và Tài tử vong tại chỗ, Huỳnh Tuấn Kiệt bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu Thuận tù chung thân về tội “Giết người”.

Các bị cáo: Nguyễn Đình Phúc Hưng bị tuyên phạt 20 năm 9 tháng tù, Nguyễn Duy Đô 20 năm tù về 2 tội danh: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị cáo Nguyễn Thanh Nghĩa bị phạt 18 năm tù, Trần Hưng 19 năm tù, Ngô Hoàng Quốc Thịnh 17 năm tù, Trương Đạt 16 năm tù và Nguyễn Văn Phước 15 năm tù cùng về tội: “Giết người”.

Đáng chú ý, phiên tòa được kết hợp với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 250 thanh thiếu niên trên địa bàn cùng 30 sinh viên Trường Đại học Luật (Đại học Huế) đến tham dự phiên xử. Thông qua việc trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa, các thanh thiếu niên có cơ hội hiểu rõ hơn tính chất nguy hiểm của hành vi tụ tập gây rối, sử dụng hung khí và truy đuổi người khác trên đường phố. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về hậu quả pháp lý và những hệ lụy nghiêm trọng do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.