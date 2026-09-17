Lĩnh án 8 năm tù vì 'tiếp tay' buôn lậu gần 800kg vảy tê tê

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án phân khu Serang, tỉnh Banten, Indonesia đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lã Văn Phương (thuyền trưởng một tàu chở hàng của Việt Nam) về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã.

Theo hồ sơ vụ án, Lã Văn Phương khai nhận được thuê chở vảy tê tê về Việt Nam từ một người không quen biết, với tiền công là 3.000 Đô la Mỹ (khoảng 78 triệu đồng). Ngày 7/4/2026, khi tàu đang ở vùng biển Tanjung Sekong, Merak, lực lượng chức năng Indonesia đã phát hiện và tịch thu 26 kiện chứa vảy tê tê được giấu giữa các cuộn thép trong hầm tàu.

Tòa án phân khu Serang, tỉnh Banten (Indonesia) mở phiên tòa xét xử Lã Văn Phương về hành vi vận chuyển trái phép gần 800kg vảy tê tê Java.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, mặc dù các cơ quan chức năng đã ngăn chặn thành công thương vụ vận chuyển vảy tê tê này sang Việt Nam nhưng đã có khoảng 4.000 cá thể tê tê bị giết hại để có được số vảy đã thu giữ.

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chia sẻ: “Trong thời gian vừa qua, thủ đoạn lợi dụng tàu đánh cá, tàu chở hàng để vận chuyển trái phép các sản phẩm động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. ENV hi vọng bản án nghiêm khắc dành cho Lã Văn Phương là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về cái giá phải trả cho các đối tượng đã và đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã. ENV cũng hi vọng các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự để ngăn chặn triệt để hiện tượng này.”