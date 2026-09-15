Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 24-4-2025, Hoàng đến một khu đất trống tại thôn Hòa Trung, xã Bình Phú. Tại đây, Hoàng phát hiện xe đầu kéo HOWO của ông Đào Xuân Dương đậu bên đường, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hoàng dùng kiềm và mỏ lết tháo bộ phận tổng côn dưới của xe, trị giá 2,61 triệu đồng, rồi mang về nhà cất giữ.

Bị cáo Ngô Quốc Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: Văn Phong

Ngày hôm sau, Hoàng đưa tài sản cho Dương Thành Nhân và nói đây là đồ của cha mình, đồng thời nhờ Nhân bán giúp. Khi Nhân mang phụ tùng đến một gara ô tô, chủ phương tiện phát hiện tài sản bị mất nên trình báo công an. Cơ quan chức năng sau đó thu hồi tài sản, trả lại cho ông Dương. Về dân sự, ông Dương yêu cầu Hoàng bồi thường 2 triệu đồng. Bị cáo đồng ý với yêu cầu này.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29-8-2025, Hoàng bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự và bị truy nã. Đến ngày 27-5-2026, Hoàng bị bắt tại xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, Hoàng bỏ trốn và bị truy nã, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Quốc Hoàng 4 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28-5-2026; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho ông Đào Xuân Dương 2 triệu đồng và chịu án phí hình sự, dân sự theo quy định.