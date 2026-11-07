Lĩnh án 3 năm tù vì nhận chuyển khoản bán cần sa

Trước đó, vào tối ngày 15/7, Phạm Đình Thọ (SN 1989, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) được nhóm thanh niên trẻ liên hệ hỏi mua cần sa.

Tại nhà Thọ, đối tượng đưa cho thanh niên tên Minh 1 túi nilon có mép cài màu đỏ, bên trong túi có chứa thảo mộc khô là cần sa.

Minh nhận gói cần sa Thọ đưa và hỏi: “Của em bao nhiêu?”. Thọ trả lời: “Của em hai trăm”. Sau đó, Minh chuyển khoản thanh toán.

Trên đường về, Minh đưa lại gói ma túy cần sa để các bạn cho vào thuốc lá sử dụng hết.

Bị cáo Phạm Đình Thọ nhận mức án 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Ảnh: TK).

Sau đó, cơ quan điều tra truy tố Phạm Đình Thọ về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Đình Thọ khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào tối 15/7/2026, với mục đích kiếm lời.

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố và các tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án.

Đối với nguồn gốc số ma túy, Thọ khai mua của người đàn ông khoảng 40 tuổi ở khu vực cầu Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên vào khoảng giữa tháng 6/2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xác minh, nhưng chưa có đủ căn cứ để xác định nhân thân, lai lịch của người này nên chưa thể xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Thọ 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung 2 triệu đồng.