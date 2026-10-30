Lĩnh án 19 năm tù sau 17 năm trốn truy nã

TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử Dương Văn Toàn (SN 1957, trú tại thôn Chính Vân, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: Đức Dương)

Theo hồ sơ vụ án, Toàn cùng vợ là Chu Thị Thúy quản lý, điều hành Công ty TNHH Minh Toàn. Kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, trong giai đoạn 2006–2008, hai người nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để vay tiền của người thân, người quen rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền chiếm đoạt của 6 bị hại được xác định hơn 61,3 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, vợ chồng Toàn đưa ra thông tin có thể huy động vốn nước ngoài, nhận thừa kế hàng chục triệu USD. Với bà Đỗ Thị D., thông gia của vợ chồng Toàn, hai người nói có người thân làm tại “Tập đoàn tài chính thế giới”, có thể giúp vay vốn đầu tư trang trại. Đến tháng 1/2008, vợ chồng Toàn viết giấy nhận nợ bà D. 19,8 tỷ đồng.

Đối với bà Đỗ Thị M. Th., em gái bà D., Toàn và Thúy đưa ra thông tin được hưởng khoản thừa kế 20 triệu USD của dòng họ Chu bên Pháp nhưng cần tiền làm thủ tục nhận. Bà Th. đã giao tổng cộng 29,05 tỷ đồng. Số tiền của hai chị em bà D. bị vợ chồng Toàn chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hai người còn sử dụng các bản photocopy sổ tiết kiệm và giấy xác nhận số dư để khiến bị hại tin tiền vẫn gửi ngân hàng, trong khi thực tế tiền đã bị rút hết.

Trong vụ việc liên quan đến ông Vũ Minh T., vợ chồng Toàn cùng Nguyễn Hữu Chí dựng lên dự án vay 50 triệu USD vốn ODA để đầu tư cảng biển. Với lý do phải nộp phí, mở tài khoản và hoàn tất thủ tục vay vốn, nhóm này nhận của ông T. tổng cộng hơn 11,09 tỷ đồng. Khoản vay không được giải ngân, sau đó vợ chồng Toàn cắt liên lạc và bỏ trốn.

Tháng 4/2009, Thúy bị bắt, còn Toàn tiếp tục lẩn trốn. Ngày 2/1/2026, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh xác định nơi ở và bắt giữ Toàn. Ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can.

Chu Thị Thúy và Nguyễn Hữu Chí đã được xét xử trước đó; Thúy đang chấp hành án tù chung thân.

HĐXX tuyên phạt Dương Văn Toàn 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 2/1/2026.