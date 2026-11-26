Theo nội dung vụ án, vợ Trung là Liên Ánh Ng. đứng tên đăng ký kinh doanh và có giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại phường Mỹ Xuyên.

Trong quá trình kinh doanh, nhận thấy thuốc lá sản xuất trong nước bán chậm, trong khi khách đi đường thường hỏi mua các nhãn hiệu JET, HERO, SCOTT, Trung và vợ đã mua thuốc lá điếu nhập lậu về bán kiếm lời.

Bị cáo Nguyễn Khắc Trung tại phiên tòa.

Khoảng tháng 11/2025, một người đàn ông không rõ lai lịch đến điểm kinh doanh chào bán thuốc lá. Trung nhiều lần mua của người này tổng cộng 5.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, với số tiền 106,6 triệu đồng. Việc giao hàng và thanh toán đều được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt.

Để cất giấu, Trung cho thuốc lá nhập lậu vào các thùng giấy đựng thuốc lá sản xuất trong nước, mang về nhà trên đường Phan Bội Châu, phường Mỹ Xuyên. Sau đó, Trung và vợ mỗi lần lấy vài chục bao đưa đến điểm kinh doanh bán lẻ cho khách đi đường.

Ngày 12/12/2025, từ tin báo của người dân, Công an phường Mỹ Xuyên kiểm tra căn nhà, phát hiện và thu giữ 5.020 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Cùng ngày, Trung đến Công an đầu thú, thừa nhận số thuốc lá trên do vợ chồng mình mua để bán lại, đồng thời giao nộp thêm 129 bao lấy từ nơi bán lẻ.

Tổng số thuốc lá thu giữ, giao nộp là 5.149 bao, gồm 1.756 bao SCOTT, 1.791 bao JET và 1.602 bao HERO. Kết luận giám định xác định số thuốc lá này do nước ngoài sản xuất. Trước khi bị phát hiện, Trung và vợ đã bán 351 bao, thu 7,61 triệu đồng, trong đó khoản thu lợi bất chính là 702.000 đồng.

HĐXX nhận định, hành vi buôn bán 5.149 bao thuốc lá điếu nhập lậu của Trung là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm các quy định của Nhà nước đối với hàng hóa cấm kinh doanh.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Trung 5 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; tuyên tịch thu, tiêu hủy toàn bộ 5.149 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Đối với Liên Ánh Ng., Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Người đàn ông bán thuốc lá cho Trung chưa được xác định rõ lai lịch; cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý khi làm rõ được người này.