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Ngày 18/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Vi (SN 1960) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Vi và ông Trần Văn Cầu là vợ chồng, cùng sinh sống tại nhà số 05 đường Trung Lập, ấp Trung Bình, xã Thái Mỹ, TP.HCM. Trong quá trình chung sống, ông Cầu thường xuyên uống rượu, chửi bới và đánh đập vợ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến hòa giải nhưng mâu thuẫn gia đình vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 28/10/2025, sau khi uống rượu, ông Cầu tiếp tục chửi bới và đuổi đánh Vi. Bức xúc trước việc thường xuyên bị chồng bạo hành trong thời gian dài, Vi nảy sinh ý định sát hại chồng khi ông này ngủ say.

Đến khoảng 0 giờ 46 phút ngày 29/10/2025, thấy ông Cầu đang ngủ, Vi lấy một thanh kim loại dài khoảng 56cm để dưới gầm giường, dùng hai tay cầm thanh sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu chồng.

Bị tấn công bất ngờ, ông Cầu dùng tay ôm đầu, đưa chân lên chống đỡ nhưng vẫn bị đánh trúng chân phải. Nạn nhân cố gắng chống cự, la lớn rồi ngồi tựa lưng vào tường trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, Vi vẫn tiếp tục dùng thanh sắt đánh nhiều lần vào chân chồng.

Nghe tiếng la hét, chị P.T.T.C. (SN 1987, con gái của hai người) từ trên lầu chạy xuống can ngăn và giật lấy thanh sắt. Chưa dừng lại, Vi tiếp tục lấy một cây búa kim loại, ổ khóa và tua vít định đánh ông Cầu nhưng bị con gái ngăn cản.

Sau đó, Vi vào bếp lấy chày gỗ đánh thêm hai cái vào chân trái của chồng rồi đi lên lầu. Chị C. đỡ cha nằm xuống giường và trình báo sự việc với Công an xã Thái Mỹ. Mặc dù được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng ông Cầu đã tử vong.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của ông Cầu là do chấn thương sọ não. Thanh kim loại dài khoảng 56cm thu giữ trong vụ án được xác định có khả năng gây ra thương tích ở vùng đầu nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Vi khai nhận do thường xuyên bị chồng chửi bới, đánh đập nên nảy sinh tâm lý uất ức, căm thù. Bị cáo cho biết từng nhiều lần muốn ra ngoài sống riêng nhưng không được ông Cầu đồng ý. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai nhân chứng, kết luận giám định pháp y và dữ liệu camera được thu thập trong quá trình điều tra.

Đối với trách nhiệm dân sự, chị C. không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết liên quan, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Vi 20 năm tù về tội “Giết người”.