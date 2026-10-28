Lingard gãy 2 xương sườn

Lingard nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Theo thông báo được Corinthians công bố hôm 27/10, Lingard bị gãy nhẹ xương sườn thứ sáu và thứ bảy trong buổi tập. Cựu cầu thủ Manchester United bắt đầu chương trình điều trị chuyên sâu và được các bác sĩ theo dõi hàng ngày để đánh giá khả năng trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Corinthians cho biết Lingard vẫn có thể duy trì các hoạt động tập luyện trong những ngày tới, nhưng phải làm việc riêng với các đồng đội. Đội ngũ y tế sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng của tiền vệ mang áo số 77 trước khi cho phép anh trở lại tập luyện bình thường.

Đáng chú ý, Lingard vốn không thể góp mặt trong trận Corinthians tiếp đón Mirassol thuộc vòng 33 giải VĐQG Brazil vào ngày 31/10 do án treo giò sau khi nhận đủ ba thẻ vàng. Chấn thương mới khiến quá trình chuẩn bị của cầu thủ 33 tuổi trở nên phức tạp hơn.

Lingard gia nhập Corinthians vào đầu tháng 3/2026 theo hợp đồng kéo dài đến tháng 12 cùng năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Kể từ khi chuyển sang Brazil, tiền vệ người Anh có 19 lần ra sân tại Serie A, đóng góp một pha kiến tạo. Anh cũng ghi một bàn sau 8 trận ở Copa Libertadores và thêm một bàn tại Copa do Brasil.

Không chỉ Lingard, Corinthians còn đau đầu vì hàng loạt ca chấn thương khác. Đáng chú ý là trường hợp của Memphis Depay khi chân sút người Hà Lan cũng đang điều trị tình trạng phù nề ở đùi phải.

Corinthians đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Brazil với 33 điểm sau 32 trận, kém Internacional hai điểm trong cuộc chiến trụ hạng.

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