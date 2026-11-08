Lincoln Aviator EX8 hé lộ diện mạo mới cùng loạt công nghệ hiện đại

Aviator EX8 vẫn duy trì những đường nét đặc trưng của thương hiệu Lincoln.

Lincoln Aviator EX8 là mẫu SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), được sản xuất bởi liên doanh Changan-Ford. Sự xuất hiện của mẫu xe này góp phần mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu Mỹ tại Trung Quốc. Theo kế hoạch, Aviator EX8 sẽ ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, trước khi chính thức mở bán vào năm 2027.

Về thiết kế, Aviator EX8 vẫn duy trì những đường nét đặc trưng của thương hiệu Lincoln với lưới tản nhiệt kích thước lớn và logo phát sáng nổi bật. Cụm đèn chiếu sáng dạng khối được kết hợp cùng dải đèn hậu kéo dài liền mạch ở phía sau. Thay vì chạy theo xu hướng tay nắm cửa ẩn, mẫu SUV này vẫn sử dụng thiết kế truyền thống, đi cùng các cột xe sơn đen tạo hiệu ứng mui bay.

Cụm đèn chiếu sáng dạng khối được kết hợp cùng dải đèn hậu.

Một chi tiết công nghệ đáng chú ý trên ngoại thất là cảm biến LiDAR được bố trí ngay phía trên nóc xe. Trang bị này hỗ trợ hệ thống lái tự động cấp độ 2 (L2), kết hợp tính năng điều hướng theo hành trình Navigate On Autopilot (NOA). Nhờ đó, xe có thể hỗ trợ di chuyển theo lộ trình được thiết lập tại Trung Quốc. Tuy nhiên, người lái vẫn cần trực tiếp giám sát trong suốt quá trình vận hành.

Theo hồ sơ đăng kiểm, Lincoln Aviator EX8 mang mã nội bộ CX810, sở hữu kích thước dài 5.055 mm, rộng 1.995 mm và cao 1.790 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 3.010 mm, trong khi tổng thể ngắn hơn 25 mm so với phiên bản Aviator sử dụng động cơ V6. Đáng chú ý, EX8 được thiết kế với hai hàng ghế và cấu hình 5 chỗ ngồi thay cho bố trí ba hàng ghế trên bản truyền thống.

Mẫu SUV này có hai tùy chọn mâm hợp kim kích thước 21 inch và 22 inch.

Mẫu SUV này có hai tùy chọn mâm hợp kim kích thước 21 inch và 22 inch, tương ứng với các bộ lốp 255/50 R21 và 255/45 R22. Tùy thuộc vào phiên bản, trọng lượng không tải của xe nằm trong khoảng 2.480 - 2.580 kg. Những thông số này cho thấy Aviator EX8 vẫn duy trì vóc dáng của một mẫu SUV cỡ lớn. Các trang bị cụ thể có thể được phân chia theo từng cấu hình khi xe chính thức mở bán.

Về khả năng vận hành, Aviator EX8 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp mô-tơ điện với động cơ xăng 1.5L tăng áp. Khối động cơ mang mã JL469ZQ1 do Changan phát triển, có công suất tối đa 148 mã lực, tương đương 110 kW. Hiện động cơ này cũng đang được ứng dụng trên một số mẫu xe của hãng như CS75 Plus và Nevo Q07.

Aviator EX8 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid.

Nguồn năng lượng cho hệ thống điện đến từ bộ pin LFP do liên doanh Changan-CATL sản xuất. Đây là thay đổi đáng chú ý so với một số dòng xe Lincoln trước đây vốn sử dụng pin từ đối tác BYD. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa công bố dung lượng pin cũng như thông số chi tiết của các mô-tơ điện đi kèm. Vì vậy, hiệu suất tổng thể và phạm vi di chuyển thuần điện của xe vẫn chưa được xác định.

Theo dữ liệu đăng kiểm do MIIT công bố, Lincoln Aviator EX8 có thể đạt tốc độ tối đa 205 km/h. Đây là một trong những thông số vận hành hiếm hoi được tiết lộ ở thời điểm hiện tại. Các thông tin về công suất tổng của hệ truyền động PHEV và khả năng di chuyển bằng điện vẫn chưa xuất hiện. Những dữ liệu này nhiều khả năng sẽ được làm rõ hơn khi mẫu SUV tiến gần thời điểm ra mắt chính thức.