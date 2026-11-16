Lily Collins xúc động khi cha ruột được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll

Một ngày sau khi huyền thoại âm nhạc Phil Collins được xướng tên tại Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll, con gái ông - nữ diễn viên Lily Collins đã chia sẻ những lời tri ân đầy xúc động. Với nữ diễn viên, chứng kiến cha được công nhận sau những năm tháng đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe là khoảnh khắc đặc biệt không thể diễn tả bằng lời.

Trên trang cá nhân, ngôi sao phim Emily in Paris đăng tải loạt hình ảnh ghi lại buổi lễ vinh danh diễn ra tại Nhà hát Peacock, Los Angeles. Phil Collins là một trong những nghệ sĩ nổi bật được ghi danh tại sự kiện, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc kéo dài nhiều thập kỷ của ông.

Đi cùng chồng là Charlie McDowell, Lily Collins không giấu được niềm tự hào khi có mặt bên gia đình trong thời khắc quan trọng của cha. Nữ diễn viên viết rằng việc chứng kiến di sản âm nhạc phi thường của Phil Collins được tôn vinh là điều cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể diễn đạt trọn vẹn bằng ngôn từ.

Đặc biệt, Lily nhấn mạnh cảm giác hạnh phúc khi được đứng cạnh những người thân yêu, cùng chứng kiến cha đón nhận tình cảm và sự công nhận từ công chúng.

Nữ diễn viên cũng gửi lời chúc mừng đến Phil Collins vì thành tựu đáng kinh ngạc, đồng thời nhắc đến những khó khăn sức khỏe mà ông đã trải qua trong những năm gần đây.

"Nhìn thấy bạn đứng trên sân khấu đón nhận tất cả tình yêu thương, sự ủng hộ và sự công nhận từ khán giả sau tất cả những gì bạn đã trải qua thật sự không thể diễn tả được", Lily bày tỏ. Cô khẳng định không ai xứng đáng với sự vinh danh này hơn cha mình và cho biết gia đình vô cùng tự hào về ông.

Phil Collins là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn của âm nhạc thế giới, từng đảm nhiệm vai trò ca sĩ kiêm tay trống của ban nhạc huyền thoại Genesis trước khi gặt hái thành công vang dội trong sự nghiệp solo. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu ấn nghệ thuật, cuộc sống cá nhân của ông cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là hành trình đối mặt với các vấn đề sức khỏe kéo dài.

Lily Collins là một trong năm người con của Phil Collins, đến từ ba cuộc hôn nhân. Trước khi có Lily với người vợ thứ hai Jill Tavelman, nam nghệ sĩ có hai người con là Joely và Simon với người vợ đầu Andrea Bertorelli. Trong cuộc hôn nhân thứ ba với Orianne Cevey, ông có thêm hai con trai Nic và Mathew.

Phil Collins kết hôn với Orianne Cevey vào năm 1999. Cặp đôi ly hôn năm 2008 nhưng sau đó tái hợp vào năm 2016. Tuy nhiên, mối quan hệ này một lần nữa đổ vỡ vào tháng 10/2020, sau khi Phil Collins phát hiện người vợ cũ bí mật kết hôn với một người đàn ông khác.

Dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, khoảnh khắc Phil Collins đứng trên sân khấu nhận sự tôn vinh từ giới chuyên môn và khán giả vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Qua những chia sẻ của Lily Collins, có thể thấy niềm tự hào của gia đình không chỉ đến từ những thành tựu âm nhạc mà còn từ hành trình bền bỉ của người nghệ sĩ trước những thử thách trong cuộc sống.