Trước chuyến làm khách trên đất Pháp, Bayern Munich là đội bóng duy nhất trong số các đại diện thuộc 5 giải hàng đầu châu Âu còn giữ được thành tích bất bại trên mọi đấu trường mùa 2026-2027.

Thế nhưng, chuỗi 17 trận liên tiếp không thua (11 thắng, 6 hòa) của ‘Hùm xám’ lại bị chặn đứng bởi Lille, đội bóng mới có vỏn vẹn 1 điểm và đứng áp chót bảng xếp hạng Champions League sau 4 lượt trận.

Lille bất ngờ đánh bại Bayern Munich ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League. Ảnh: Reuters.

Bayern Munich thậm chí có khởi đầu thuận lợi khi trung vệ Dayot Upamecano mở tỷ số ngay phút 15. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn mà đội bóng xứ Bavaria duy trì suốt gần 50 phút đã tan biến chỉ trong vòng 3 phút ở hiệp 2.

Sau bàn gỡ hòa của tiền đạo người Nhật Bản Ayase Ueda ở phút 62, cú sút trúng cột dọc của Ethan Mbappe, em trai Kylian Mbappe, khiến tiền vệ Aleksandar Pavlovic lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Không chỉ khiến Bayern Munich nhận thất bại đầu tiên của mùa giải, Lille còn có màn ngược dòng giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trong lịch sử tham dự Champions League.

Đây cũng là lần đầu đại diện nước Pháp đánh bại ‘Hùm xám’, sau 2 trận toàn thua với tỷ số 0-1 và 1-6 ở mùa giải 2012-2013.

Người góp công giúp Lille viết lại lịch sử trước Bayern Munich không ai khác là HLV Davide Ancelotti. Nhà cầm quân 37 tuổi từng có thời gian làm trợ lý cho cha mình, HLV Carlo Ancelotti, tại đội bóng xứ Bavaria trong giai đoạn 2016-2017.

Trái với niềm vui của HLV Ancelotti, người đồng nghiệp Vincent Kompany đang phải đối mặt với bài toán nhân sự trên hàng công khi Harry Kane, Michael Olise và Serge Gnabry vắng mặt vì chấn thương.

Việc tung tiền vệ Jamal Musiala và tiền đạo Luis Diaz, 2 cầu thủ vừa bình phục chấn thương, vào sân ở phút 76 cũng không giúp nhà cầm quân người Bỉ cứu vãn tình thế.

Bayern Munich vẫn có 8 điểm, trong khi Lille nâng số điểm lên 4 để nuôi hy vọng giành vé dự vòng play-off sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League.

Theo lịch, thầy trò HLV Kompany sẽ làm khách trên sân Hamburg ở vòng 11 Bundesliga lúc 21h30 ngày 28/11 (giờ Hà Nội).