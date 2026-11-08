LILAMA 10 tham gia dự án có gói thầu EPC trị giá khoảng 1,7 tỷ USD tại UAE

Tại dự án TA’ZIZ Methanol, Công ty Cổ phần LILAMA 10 (thành viên của Tổng công ty LILAMA - Bộ Xây dựng) đảm nhiệm công việc thi công, lắp đặt các hạng mục kết cấu, hệ thống điện và đường ống trên các module công nghiệp.

Cán bộ công nhân viên LILAMA 10 đang kiểm tra, tổ hợp thử các module.

Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ môn, từ thi công kết cấu, lắp đặt hệ thống điện đến tổ hợp đường ống, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Sau khi hoàn thành, các module được tổ hợp, kiểm tra và lắp thử trước khi tháo rời, đóng gói và vận chuyển bằng đường biển đến công trường tại UAE để phục vụ công tác lắp đặt.

Ngày 3/11/2026, module thứ 6 và cũng là module cuối cùng của đợt một chính thức rời cảng Quảng Ngãi. Tổng khối lượng hơn 6.000 tấn đã được LILAMA 10 hoàn thành và bàn giao cho đối tác.

LILAMA 10 đã hoàn thành hơn 6.000 tấn kết cấu, hệ thống điện và đường ống, gửi sang UAE theo đường biển.

Kết quả này tiếp tục cho thấy khả năng của LILAMA 10 trong việc triển khai đồng bộ nhiều hạng mục kỹ thuật trên các module có quy mô và kết cấu phức tạp, đáp ứng yêu cầu của các dự án công nghiệp quốc tế.

Đại diện Công ty CP LILAMA 10 cho biết, TA’ZIZ Methanol là dự án nhà máy sản xuất methanol quy mô lớn đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Dự án được phát triển bởi liên doanh TA’ZIZ (ADNOC và ADQ) hợp tác với Proman, đặt tại khu công nghiệp Al Ruwais, thành phố Abu Dhabi.

Với công suất thiết kế 1,8 triệu tấn methanol/năm, dự án có tổng vốn đầu tư gói thầu EPC khoảng 1,7 tỷ USD, do Samsung E&A đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC.

Nhà máy sử dụng khí tự nhiên làm nguyên liệu đầu vào và được định hướng vận hành bằng nguồn điện lưới sạch, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm tác động môi trường.

Hình ảnh mô phỏng dự án TA’ZIZ Methanol tại thành phố Abu Dhabi, UAE.

Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc giai đoạn 1 của tổ hợp công nghiệp hóa chất TA’ZIZ. Dự án có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất và nâng cao vị thế công nghiệp của thành phố Abu Dhabi.

Với việc tham gia dự án TA’ZIZ Methanol, LILAMA 10 tiếp tục cho thấy ấn của công ty trong lĩnh vực chế tạo, tổ hợp và thi công module công nghiệp cho các dự án năng lượng và hóa chất quốc tế.

Trước đó, LILAMA 10 đã tham gia chế tạo, lắp đặt các module điện phân hydrogen xanh cho dự án West Coast tại California (Hoa Kỳ) và dự án NEOM Green Hydrogen tại Ả Rập Xê Út - một trong những dự án hydrogen xanh quy mô lớn hàng đầu thế giới.