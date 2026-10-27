Lilama 10 nói gì khi cổ phiếu L10 tăng trần 5 phiên liên tiếp?

CTCP Lilama 10 (HoSE: L10) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ ngày 19/10 đến 23/10/2026.

Theo văn bản công bố ngày 26/10, Lilama 10 cho biết diễn biến tăng giá cổ phiếu xuất phát từ yếu tố cung – cầu trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp khẳng định không có bất cứ tác động nào từ phía công ty gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu.

Lilama 10 đồng thời cho biết toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và ổn định.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình về chuỗi tăng trần của cổ phiếu L10 trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/10 đến 23/10.

Diễn biến cổ phiếu L10 trong những ngày qua.

Theo dữ liệu giao dịch được công bố, kết thúc phiên 23/10, cổ phiếu L10 tăng trần lên 31.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 39,6% so với mức 22.350 đồng/cổ phiếu tại phiên 16/10.

Đà tăng chưa dừng lại trong phiên giao dịch ngày 26/10. L10 tiếp tục tăng hết biên độ 6,89%, lên 33.350 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp. So với phiên 16/10, thị giá mã này đã tăng khoảng 49,2%.

Dù vậy, đà tăng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản cổ phiếu ở mức thấp. Trong 6 phiên từ ngày 19/10 đến 26/10, tổng khối lượng L10 được khớp lệnh đạt 16.700 đơn vị, bình quân chưa đến 2.800 cổ phiếu mỗi phiên. Riêng phiên 26/10, khối lượng khớp lệnh là 1.900 cổ phiếu.

Diễn biến của cổ phiếu L10 diễn ra trong giai đoạn doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính quý III, Lilama 10 đạt doanh thu thuần gần 405 tỷ đồng, giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, từ khoảng 379,2 tỷ đồng xuống còn 254,6 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 150,4 tỷ đồng, tăng khoảng 3,7 lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ khoảng 9,7% lên 37,1%.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 20,6 tỷ đồng xuống còn khoảng 7,5 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 138,4 tỷ đồng, so với khoảng 15,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 110,7 tỷ đồng, tăng khoảng 781%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Lilama 10 đạt hơn 1.212 tỷ đồng, tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 188,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 150,9 tỷ đồng, tăng khoảng 512%.

Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận 9 tháng thực tế cao hơn đáng kể so với mức ước thực hiện được công bố trước đó. Tại nghị quyết Hội đồng quản trị quý III công bố ngày 9/10, Lilama 10 ước tính lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt khoảng 70 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo tài chính sau đó ghi nhận con số 188,5 tỷ đồng, cao gấp gần 2,7 lần mức ước tính.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 30 tỷ đồng, kết quả đạt được sau 9 tháng tương đương hơn 6 lần mục tiêu cả năm.