Lilama 10 lãi đột biến trong quý III/2026, cổ phiếu liên tiếp tăng trần

CTCP Lilama 10 (HoSE: L10) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/10 đến 23/10.

Theo doanh nghiệp, diễn biến giá cổ phiếu chủ yếu xuất phát từ quan hệ cung cầu trên thị trường chứng khoán. Công ty khẳng định không có tác động nào trực tiếp làm ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu, đồng thời cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, ổn định.

Diễn biến thị giá cổ phiếu L10 (Ảnh: SSI).

Đợt tăng giá của L10 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý III/2026, Lilama 10 ghi nhận doanh thu thuần gần 405 tỷ đồng, giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm từ 379 tỷ đồng xuống còn 254 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng từ 40,6 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm từ 20,6 tỷ đồng xuống còn 7,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng đột biến so với 15,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 111 tỷ đồng, cũng tăng hơn 781%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.212 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 151 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Với kế hoạch năm 2026 là 1.000 tỷ đồng doanh thu và 30 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Lilama 10 đã vượt lần lượt 21% và 528% các chỉ tiêu này chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Giải trình về kết quả kinh doanh đột biến, Lilama 10 cho biết doanh nghiệp đã đẩy nhanh nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, đồng thời tăng cường tiếp thị, tìm kiếm việc làm nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số công trình đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong kỳ gồm Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Nhà máy Thủy điện Snowy và Thủy điện Nậm Phak. Bên cạnh đó, việc quản lý chi phí hiệu quả cũng góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của Lilama 10 đạt gần 532 tỷ đồng, tăng khoảng 142 tỷ đồng so với đầu năm.

Hàng tồn kho giảm từ 311 tỷ đồng xuống còn 125 tỷ đồng; dư nợ vay và nợ thuê tài chính giảm từ 238 tỷ đồng xuống khoảng 136 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 437 tỷ đồng lên 477 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chỉ tiêu quý IV/2026 với giá trị sản lượng 218 tỷ đồng và doanh thu 238 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu cả năm đạt khoảng 1.450 tỷ đồng, cao hơn 45% so với kế hoạch ban đầu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu L10 tiếp tục tăng trần trong phiên ngày 27/10, chốt phiên ở vùng giá 35.650 đồng/cổ phiếu. So với mức giá 22.350 đồng/cổ phiếu tại phiên 16/10, thị giá đã tăng gần 60% sau 7 phiên giao dịch liên tiếp tăng giá kể từ ngày 19/10.