LILAMA 10 (L10) giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

CTCP LILAMA 10 (mã ck: L10) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/10 đến 23/10.

Theo doanh nghiệp, diễn biến tích cực của cổ phiếu L10 chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung cầu trên thị trường chứng khoán. Công ty cho biết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

LILAMA 10 đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường và ổn định.

Việc cổ phiếu tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh LILAMA 10 vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2026 với mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. Trong quý III, doanh thu của công ty đạt 404,9 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 138,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 110,74 tỷ đồng, cùng gấp gần 9 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LILAMA 10 ghi nhận doanh thu 1.212,3 tỷ đồng, tăng 4,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 188,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 150,8 tỷ đồng, cùng gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Với kế hoạch năm 2026 gồm doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, LILAMA 10 đã vượt 21,23% mục tiêu doanh thu và vượt tới 528,3% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Lý giải mức tăng trưởng mạnh của lợi nhuận quý III và 9 tháng, LILAMA 10 cho biết Công ty đã đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, đồng thời tăng cường tiếp thị, tìm kiếm việc làm trên thị trường nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao từ một số công trình như Nhà máy Thủy điện Ialy Mở rộng, Nhà máy Thủy điện Snowy và Thủy điện Nậm Phak. Bên cạnh đó, việc quản lý chi phí hiệu quả cũng góp phần cải thiện lợi nhuận. Riêng chi phí bán hàng giảm 34,9% so với cùng kỳ.