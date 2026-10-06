LightJSC giới thiệu Trung tâm điều hành tại Smart City Asia 2026

Khi đô thị thông minh cần nhiều hơn những thiết bị riêng lẻ

Đô thị thông minh đang dần đi từ câu chuyện về ý tưởng sang những bài toán cụ thể trong quản lý và vận hành. Khi lượng dữ liệu từ camera, hệ thống giám sát và các thiết bị kết nối ngày càng lớn, việc thu thập dữ liệu thôi chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm sao để dữ liệu được quản lý ổn định, dễ kiểm soát và có thể phục vụ cho quá trình vận hành.

Đây cũng là bối cảnh Smart City Asia 2026 hướng tới. Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện là triển lãm chuyên ngành về công nghệ thành phố thông minh, quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với các nhóm giải pháp về hạ tầng thông minh, công nghệ, năng lượng, AI/Big Data và chiếu sáng.

Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/10/2026 tại VEC, Hà Nội. Trong không gian đó, câu chuyện mà LightJSC mang đến không chỉ nằm ở từng thiết bị hay một giải pháp riêng lẻ, mà được đặt trong mô hình Trung tâm điều hành Thành phố thông minh - nơi các bài toán về giám sát, an ninh và dữ liệu được nhìn trong cùng một hệ thống.

Gian hàng trải nghiệm hệ thống quản lý an ninh và điều hành đô thị thông minh của LightJSC cùng đối tác Seagate tại Smart City Asia 2026.

Từ giám sát hình ảnh đến bài toán lưu trữ dữ liệu

Một trung tâm điều hành muốn hoạt động hiệu quả trước hết phải nhìn được những gì đang diễn ra. Với các công trình và đô thị có quy mô ngày càng lớn, hệ thống giám sát tạo ra một lượng dữ liệu hình ảnh đáng kể. Nếu chỉ dừng ở việc quan sát, giá trị của nguồn dữ liệu này vẫn chưa được khai thác hết. Đó là lý do bài toán lưu trữ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống. Dữ liệu cần được lưu giữ an toàn, ổn định và có khả năng truy xuất khi cần, đặc biệt với những hệ thống liên quan đến an ninh và quản lý không gian.

Tại Smart City Asia 2026, LightJSC cùng Seagate và các thương hiệu đồng hành xây dựng không gian trải nghiệm Trung tâm điều hành Thành phố thông minh, tập trung vào hệ thống quản lý an ninh đô thị. Qua mô hình này, các đơn vị vận hành có thể hình dung rõ hơn cách công nghệ hỗ trợ việc nắm bắt hình ảnh, kiểm soát không gian và lưu trữ thông tin cho các công trình thông minh.

Kiến trúc 5 lớp: Nhìn bài toán từ tổng thể

Điểm nhấn trong mô hình LightJSC giới thiệu tại sự kiện là Kiến trúc 5 lớp. Thay vì tiếp cận đô thị thông minh theo từng sản phẩm tách rời, mô hình đặt các giải pháp vào một cấu trúc tổng thể, từ đó giúp người xem dễ hình dung hơn mối liên hệ giữa công nghệ, dữ liệu và quá trình vận hành. Đây cũng là cách LightJSC tiếp tục vai trò kết nối giữa các thương hiệu công nghệ và nhu cầu thực tế của thị trường.

Đồng hành cùng Seagate và các thương hiệu quốc tế, doanh nghiệp mang đến một hệ sinh thái giải pháp hướng vào những bài toán mà các đơn vị quản lý, vận hành công trình đang quan tâm. Với nhóm khách tham quan là chuyên gia và quản lý CNTT, giá trị của mô hình nằm ở khả năng nhìn thấy một bài toán hoàn chỉnh thay vì chỉ xem từng sản phẩm riêng biệt. Từ hệ thống giám sát, dữ liệu hình ảnh đến lưu trữ, các thành phần được đặt trong cùng một câu chuyện về vận hành đô thị.

Tại Smart City Asia 2026, LightJSC mang đến giải pháp điều hành dữ liệu toàn diện với 5 cấp độ xử lý thông minh.

Đưa giải pháp đến gần hơn với người làm công nghệ

Smart City Asia 2026 không chỉ có trưng bày mà còn tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, kết nối giao thương và chương trình dành cho khách VIP. Đây là không gian để doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và các bên trong hệ sinh thái đô thị thông minh trao đổi về giải pháp, xu hướng và nhu cầu triển khai thực tế. Với LightJSC, việc tham gia SCA 2026 không chỉ nhằm giới thiệu gian hàng mà còn đưa mô hình Trung tâm điều hành Thành phố thông minh đến gần hơn với nhóm khách hàng quan tâm đến hạ tầng CNTT, an ninh và dữ liệu.

Thông qua không gian trải nghiệm, doanh nghiệp giúp các chuyên gia và đơn vị vận hành hình dung rõ hơn cách hệ thống điều hành được xây dựng, các giải pháp kết nối và dữ liệu được quản lý. Với mô hình Trung tâm điều hành dựa trên Kiến trúc 5 lớp, LightJSC lựa chọn cách giới thiệu giải pháp bằng một hệ thống trực quan, có thể quan sát và trải nghiệm ngay tại sự kiện.

Thông tin liên hệ: Thời gian: 08/10 - 10/10/2026 | 09:00 - 17:00 Địa điểm: VEC - Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội Vị trí gian hàng: HALL 4 - B6 Website: https://lightjsc.com/