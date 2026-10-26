LightBloom 2026: Nghệ thuật ánh sáng kể chuyện di sản Việt Nam

Sau vòng chung kết ngày 24/10, Sampaikan (Indonesia) và WAXNT NOAH (Việt Nam) giành Giải thưởng lớn lần lượt tại bảng Chuyên nghiệp và bảng Bán chuyên/Sinh viên.

Điểm nhấn của LightBloom 2026 là các tác phẩm được trình chiếu trực tiếp lên mặt tiền kiến trúc tại Smart & Green Campus Nguyễn Văn Linh - Cơ sở N của UEH. Công nghệ 3D mapping cho phép hình ảnh được thiết kế phù hợp với hình khối, đường nét và tỷ lệ của công trình, tạo cảm giác kiến trúc chuyển động, biến đổi theo từng câu chuyện.

Ngày 24/10, vòng chung kết cuộc thi trình chiếu 3D Mapping quốc tế LightBloom 2026 diễn ra tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), quy tụ 12 đội thi đến từ Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Mexico, Australia, Phần Lan và Bồ Đào Nha. Với tổng giá trị giải thưởng 4.500 USD, cuộc thi tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia công nghệ trong nước, quốc tế.

Mang chủ đề “Heritage Lightscape – Bức họa Ánh sáng Di sản”, LightBloom 2026 hướng đến khai thác các giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật số. Thay vì giới hạn tác phẩm trên màn hình thông thường, các đội thi trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên mặt tiền kiến trúc tại Smart & Green Campus Nguyễn Văn Linh – Cơ sở N của UEH, tạo nên những không gian thị giác kết hợp ánh sáng, hình ảnh chuyển động và âm nhạc dự kiến thu hút hơn 500 khách mời cùng khoảng 5.000 sinh viên và khán giả

Kết hợp công nghệ với giá trị văn hóa

Công nghệ 3D Mapping cho phép hình ảnh được thiết kế theo hình khối, đường nét và tỷ lệ của công trình kiến trúc. Nhờ đó, bề mặt tòa nhà trở thành không gian trình diễn, nơi các câu chuyện về văn hóa và di sản được thể hiện bằng hình thức đương đại.

Các tác phẩm tại LightBloom 2026 tập trung vào ba hướng sáng tạo. Trong đó, “Global Roots – Gốc bản địa, nhịp toàn cầu” kết nối các giá trị bản địa Việt Nam với dòng chảy sáng tạo quốc tế; “Heritage Mirroring – Di sản đối gương” khai thác sự tương đồng giữa danh thắng Việt Nam và cảnh quan thế giới; còn “Culture Remix – Tái tạo di sản” đưa nghệ thuật dân gian như tuồng, chèo và nhã nhạc cung đình vào đối thoại với công nghệ.

Cách tiếp cận này mở ra phương thức thể hiện mới cho những chất liệu văn hóa truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để công chúng, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận di sản thông qua trải nghiệm nghệ thuật số.

Theo ban tổ chức, sau hơn sáu tháng phát động, cuộc thi nhận được ý tưởng từ hơn 50 đội thi trong nước và quốc tế. Qua tuyển chọn, 12 đội lọt vào vòng chung kết ở hai bảng Chuyên nghiệp và Bán chuyên/Sinh viên.

12 đội đến từ 7 quốc gia sẽ có buổi trình chiếu tại Việt Nam vào tối 25/10.

Bảng Chuyên nghiệp có 7 đội đến từ Indonesia, Trung Quốc, Mexico, Australia, Phần Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Trong khi đó, bảng Bán chuyên/Sinh viên quy tụ 5 đội Việt Nam gồm PORT 26, WAXNT NOAH, VNTTCL, HUE SẮC và ATLAN.

Tác phẩm Việt Nam và quốc tế được vinh danh

Ở bảng Chuyên nghiệp, đội Sampaikan đến từ Indonesia giành Giải thưởng lớn trị giá 2.000 USD với tác phẩm “Living Ornament”. Tác phẩm chuyển hóa các họa tiết truyền thống Việt Nam thành hình ảnh 3D đa sắc, thể hiện sức sống của di sản trong không gian nghệ thuật đương đại.

Giải Vàng trị giá 1.000 USD thuộc về VJ ERRE (Mexico) với tác phẩm “The Seed Remembers”, lấy cảm hứng từ hoa văn thủ công truyền thống để khơi gợi những miền ký ức.

Tại bảng Bán chuyên/Sinh viên, WAXNT NOAH của Việt Nam giành Giải thưởng lớn trị giá 1.000 USD với tác phẩm “Echoes of The Realm”. Tác phẩm kết hợp chèo, múa rối nước và nhã nhạc cung đình Huế trong một không gian thị giác, góp phần đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với hình thức biểu đạt bằng công nghệ.

Giải Vàng trị giá 500 USD được trao cho VNTTCL (Việt Nam) với tác phẩm “Trương Chi and The Phantom of the Opera”, khai thác câu chuyện Trương Chi và nhân vật Erik – bóng ma nhà hát để đặt ra những vấn đề về tính chân thực và sự tuân thủ xã hội.

Ba giải chuyên đề cũng được trao cho các tác phẩm nổi bật. Tela Studio (Việt Nam) nhận Giải Ý tưởng Nghệ thuật Xuất sắc nhất với “Mirrored Heritage”; Static Collective (Australia) giành Giải Thực hiện Kỹ thuật Xuất sắc nhất với “The Ascension”; PORT 26 (Việt Nam) nhận Giải Tài năng Mới với “Culture Remix”.

Việc đưa tác phẩm lên bề mặt kiến trúc thực tế đòi hỏi các đội thi xử lý đồng thời nhiều yếu tố, từ nội dung nghệ thuật, thẩm mỹ đến kỹ thuật trình chiếu và tỷ lệ không gian. Đây cũng là môi trường để các nhà sáng tạo thử nghiệm cách kết hợp công nghệ với thực hành nghệ thuật, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các phương thức trình diễn mới.

Mở rộng kết nối nghệ thuật và công nghệ

LightBloom 2026 có sự tham gia của hội đồng giám khảo quốc tế gồm ông Michiyuki Ishita (Nhật Bản), nhà sáng lập cuộc thi One Minute Projection Mapping; bà Chanpen “Jib” Koolkaew (Thái Lan), nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DecideKit; và ông Abdul Shakir “Grasshopper” (Malaysia), nghệ sĩ đa phương tiện, đồng sáng lập tập thể nghệ thuật Filamen.

Chương trình còn có sự tham gia chuyên môn của Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cùng mạng lưới các trường đại học, viện, bảo tàng và tổ chức nghệ thuật quốc tế. Sự kết nối này tạo điều kiện trao đổi giữa mỹ thuật, thiết kế, công nghệ trình chiếu và nghệ thuật truyền thông mới.

Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập UEH (1976–2026), LightBloom 2026 là hoạt động kết nối các lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế và công nghệ trong môi trường đại học.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, chia sẻ: “LightBloom 2026 mời gọi cộng đồng không chỉ đến để xem ánh sáng, mà để cùng nhìn lại những giá trị chúng ta đã nhận được từ quá khứ và suy nghĩ về những gì mỗi thế hệ có thể trao lại cho tương lai.”

Theo định hướng của ban tổ chức, LightBloom sẽ được phát triển thành cuộc thi trình chiếu ánh sáng quốc tế thường niên, tạo cơ hội để nghệ sĩ, chuyên gia và sinh viên gặp gỡ, thử nghiệm và giới thiệu tác phẩm đến công chúng. Qua đó, chương trình hướng đến mở rộng kết nối giữa cộng đồng sáng tạo Việt Nam với quốc tế, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật kỹ thuật số.