Lifestart Foundation trao tặng 11 hệ thống lọc nước sạch cho học sinh miền núi Đà Nẵng

Bà Karen Leonard OAM (Order of Australia Medal), người sáng lập Lifestart Foundation, chia sẻ, việc thiếu nước uống sạch tại các trường, đặc biệt là trường học ở vùng sâu, vùng xa đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của học sinh và giáo viên.

Thấu hiểu nước sạch là yếu tố thiết yếu cho học tập và phát triển, tổ chức cam kết tiếp tục đồng hành cùng các trường học có hoàn cảnh khó khăn.

"Thông qua việc lắp đặt hệ thống lọc nước, chúng tôi mong muốn cải thiện sức khỏe và môi trường giáo dục để thầy cô và học sinh yên tâm dạy – học trong một điều kiện an toàn, lành mạnh hơn", bà Karen Leonard OAM nói.

11 trường ở các xã miền núi Đà Nẵng được tặng hệ thống lọc nước uống trong năm học mới.

Đợt trao tặng lần này tập trung hỗ trợ 11 trường học thuộc các xã miền núi gồm: Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Trà My (2 trường), Trà Đốc, Trà Giáp, Phước Trà (2 trường), Hiệp Đức và Việt An.

Trong đó, 3 xã Trà Đốc, Trà Giáp và Phước Trà thuộc khu vực III (đặc biệt khó khăn) theo Quyết định số 60 giai đoạn 2026–2030 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại các điểm trường như PTDT Bán Trú Tiểu học Trà Đốc, Tiểu học Kpa Kơlơng và Mầm non Hoạ Mi (xã Phước Trà), tỷ lệ học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số đạt 100%.

Đánh giá cao sự đồng hành này, bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Đà Nẵng khẳng định sự hỗ trợ từ Lifestart Foundation là rất kịp thời và ý nghĩa.

Địa phương sẽ chỉ đạo các nhà trường quản lý, bảo trì và vận hành hiệu quả hệ thống, giúp bảo vệ sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Học sinh trực tiếp uống nước tại vòi nhờ nguồn nước sạch đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế về chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi.

Bà Phan Thị Trà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lãnh Ngọc (xã Lãnh Ngọc), chia sẻ, trước đây, do điều kiện nhà trường không đủ nguồn nước sạch cung cấp cho toàn bộ học sinh, phụ huynh phải đóng góp mua nước chai hoặc các em phải tự mang nước uống đến trường rất vất vả.

Nhờ sự giúp đỡ từ tổ chức các em đã có thể dùng nước sạch an toàn ngay tại trường mỗi ngày, nhà trường sẽ quản lý, giữ gìn và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng nguồn nước sạch phục vụ cho học sinh.

Theo đại diện tổ chức Lifestart Foundation, hiện nay một số trường học tại các xã miền núi trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn chưa có nguồn nước sạch để sử dụng, việc tiếp cận nguồn nước ổn định và đảm bảo vệ sinh còn gặp rất nhiều trở ngại.

Ngoài ra, một số trường chủ yếu sử dụng nước đóng chai do gia đình các em học sinh đóng góp kinh phí hoặc do nhà trường chi trả, hoặc các em phải tự mang nước uống từ nhà đến trường.

Trong khi đó, cuộc sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí để đầu tư cho việc mua sắm hệ thống lọc nước ở các trường học còn hạn chế, nên nhiều trường không thể tự mua sắm thiết bị để phục vụ cho các em học sinh.

Do đó, việc sử dụng nước uống an toàn vệ sinh là nhu cầu bức thiết của các trường học, tổ chức quyết định tiếp tục mở rộng chương trình hỗ trợ hệ thống lọc nước uống cho các trường ở địa phương khó khăn, ưu tiên các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.

Tổ chức Lifestart Foundation cho biết, đợt nghiệm thu mới này mang nguồn nước sạch trực tiếp đến cho gần 3.000 học sinh cùng đội ngũ giáo viên và nhân viên ngay trong năm học 2026–2027. Các hệ thống được thiết kế phù hợp với quy mô và nhu cầu sử dụng của từng điểm trường, có khả năng lọc vượt trội lên đến 450 lít mỗi giờ, giúp loại bỏ vi khuẩn, virus, kim loại nặng và các tạp chất độc hại khác, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế về chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi. Từ khi khởi động chương trình nước sạch học đường vào năm 2021, đến nay Lifestart Foundation đã tài trợ tổng cộng gần 60 hệ thống lọc nước cho các trường khó khăn tại khu vực miền Trung - với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng (~157.410 AUD), nâng tổng số người hưởng lợi trực tiếp lên đến hàng chục nghìn học sinh và giáo viên.