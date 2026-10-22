Liệu Yoona (Girls' Generation) có 'lập đỉnh' như Kim Ji Won của 'Doctor X'?

Dựa trên loạt phim Nhật Bản từng đoạt giải thưởng cùng tên, Unnatural (tên dự kiến) của đài tvN là một bộ phim truyền hình thuộc thể loại y khoa – bí ẩn, xoay quanh các bác sĩ pháp y chuyên tìm kiếm sự thật đằng sau những cái chết bất thường. Trước đó, Yoona đã được xác nhận sẽ đảm nhận vai Song Do Eun, một bác sĩ pháp y.

Lee Jin Uk sẽ vào vai Gu Seung Hyuk, một bác sĩ pháp y làm việc cùng trung tâm với Song Do Eun. Gu Seung Hyuk là người điềm tĩnh, hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Vì chỉ dành sự quan tâm cho người đã khuất thay vì người sống, anh được mọi người tại trung tâm đặt cho biệt danh là “Jeoseung Hyuk” (tạm dịch: “Hyuk của thế giới bên kia”). Anh luôn giữ khoảng cách với người xung quanh, thể hiện thái độ hoài nghi cùng gương mặt vô cảm.

Với kinh nghiệm thực hiện gần 3.000 ca khám nghiệm tử thi, Gu Seung Hyuk sở hữu chuyên môn vượt trội. Anh có thể hoàn thành một ca khám nghiệm trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, đủ để phát hiện cả những dấu vết nhỏ nhất trên thi thể. Anh hoàn toàn tập trung vào thi thể trước mặt, không để bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào làm xao nhãng.

Từng ghi dấu ấn qua các vai diễn như thám tử hay luật sư, những nhân vật luôn nỗ lực tìm kiếm sự thật lần này, Lee Jin Uk hứa hẹn sẽ mang đến một khía cạnh hoàn toàn mới khi hóa thân thành bác sĩ pháp y, người giải mã các vụ án thông qua những dấu vết còn sót lại từ cái chết.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Khí chất lạnh lùng đặc trưng cùng lối diễn xuất tiết chế cảm xúc của Lee Jin Uk sẽ tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với nhân vật Gu Seung Hyuk, một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật. Hãy cùng chờ đón câu chuyện về Gu Seung Hyuk qua sự thể hiện đầy tinh tế của Lee Jin Uk. Anh sẽ thổi hồn vào nhân vật, khéo léo truyền tải những cảm xúc ẩn giấu đằng sau gương mặt vô cảm đó”.

Unnatural dự kiến ​​sẽ lên sóng vào năm 2027.