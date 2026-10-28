Liệu pháp mới có thể giảm tới 53% nguy cơ tử vong do ung thư dạ dày

Hãng dược AstraZeneca vừa đem lại tín hiệu tích cực cho những bệnh nhân ung thư dạ dày từng trải qua nhiều đợt điều trị, khi loại thuốc thử nghiệm của hãng giúp kéo dài thời gian sống vượt trội so với liệu pháp hóa trị truyền thống.

Những dữ liệu quan trọng từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 này vừa chính thức được công bố tại Hội nghị Ung thư học châu Âu (ESMO) diễn ra ở thành phố Madrid (Tây Ban Nha) ngày 26/10. Loại dược phẩm này mang tên sonesitatug vedotin, viết tắt là sone-ve, thuộc nhóm kháng thể gắn thuốc tiên tiến.

Loại thuốc thử nghiệm của AstraZeneca giúp kéo dài thời gian sống vượt trội đối với bệnh nhân ung thư dạ dày so với liệu pháp hóa trị truyền thống. Hình minh họa: Cancer Connect

Về cơ chế hoạt động, sone-ve tập trung tấn công loại protein đặc hiệu xuất hiện trên bề mặt của rất nhiều tế bào ung thư dạ dày. Giới chuyên môn thường ví von nhóm thuốc này giống như những "quả tên lửa dẫn đường thông minh", bởi chúng mang trực tiếp các hoạt chất tiêu diệt tế bào ác tính tiến thẳng đến khối u mà vẫn hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Hiệu quả của liệu pháp này được chứng minh qua thử nghiệm quy mô lớn với hơn 500 bệnh nhân tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tất cả những người tham gia đều mắc mắc ung thư dạ dày hoặc ung thư vùng nối thực quản và dạ dày ở giai đoạn tiến xa, và từng trải qua các phác đồ điều trị trước đó.

Kết quả ghi nhận thời gian sống trung vị đạt hơn 10 tháng ở nhóm dùng thuốc mới, vượt trội so với mức hơn 6 tháng ở nhóm đối chứng. Đáng chú ý, nguy cơ tử vong đã giảm đi hơn một nửa đối với những bệnh nhân đã qua ít nhất 2 lần điều trị trước đó.

“Việc kéo dài thêm 5 tháng sống là rất có ý nghĩa lâm sàng ở nhóm bệnh nhân khó điều trị”, bà Susan Galbraith, Phó Chủ tịch điều hành mảng nghiên cứu và phát triển ung thư, huyết học của AstraZeneca, chia sẻ.

Mức cải thiện này còn vượt xa kỳ vọng ban đầu của các nhà phân tích trên thị trường, vốn chỉ dự đoán nguy cơ tử vong giảm khoảng 30% và thời gian sống tăng ít nhất 2 tháng.

Song các chuyên gia cũng chỉ ra một số điểm hạn chế, khi thời gian sống không bệnh tiến triển không có sự chênh lệch quá lớn giữa 2 nhóm. Giáo sư Salah-Eddin Al-Batran từ Viện Nghiên cứu Ung thư lâm sàng Frankfurt (Đức) cho rằng, việc thuốc không đạt mục tiêu về thời gian sống không bệnh tiến triển khiến vai trò ở tuyến 2 “kém chắc chắn hơn".

Dẫu vậy, Giáo sư Al-Batran vẫn đánh giá rằng: “Dù thiết kế 2 mục tiêu chính ở các nhóm bệnh khác nhau khá phức tạp, sone-ve vẫn có thể trở thành một lựa chọn điều trị mới quan trọng ở tuyến 3 trở đi”.

Bên cạnh hiệu quả điều trị, tính an toàn của thuốc cũng là điểm sáng khi tỷ lệ gặp tác dụng phụ nặng thấp hơn hẳn so với phương pháp hóa trị thông thường. Dù các biến cố liên quan đến hệ tiêu hóa xuất hiện có phần cao hơn, loại thuốc này lại mở rộng đáng kể cửa sổ điều trị cho người bệnh.

Trong đó, ngưỡng lựa chọn bệnh nhân đã được hạ thấp đáng kể so với các loại thuốc hiện hành. Theo bà Galbraith, điều này giúp số lượng người đủ điều kiện tiếp cận liệu pháp tăng lên gấp đôi và bao phủ phần lớn nhóm bệnh nhân phù hợp.

Trên đường đua phát triển dòng thuốc điều trị ung thư dạ dày, nhiều hãng dược lớn khác cũng đang ráo riết công bố dữ liệu thử nghiệm của riêng mình. Tuy nhiên, sản phẩm của AstraZeneca vẫn khẳng định vị thế tiên phong khi là liệu pháp đầu tiên cho thấy lợi ích sống còn rõ rệt trong thử nghiệm toàn cầu.

Hiện tại, nhà sản xuất đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý để hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép, đồng thời mở rộng nghiên cứu sang cả tuyến điều trị đầu tiên với kỳ vọng đạt doanh thu hàng tỷ USD trong tương lai.

Sự kiện trên còn nằm trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng danh mục thuốc chuyên biệt của AstraZeneca trên toàn cầu. Cùng với sone-ve, hãng dược đến từ Anh cũng công bố tại ESMO 2026 nhiều kết quả thử nghiệm đầy triển vọng trong việc điều trị các bệnh lý ác tính khác như ung thư phổi hay ung thư bàng quang.