Đây cũng là trọng tâm của chuỗi hội thảo khoa học “Viết tiếp tương lai điều trị ung thư phụ nữ trong kỉ nguyên miễn dịch”, diễn ra ngày 14 và 15 tháng 11 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chương trình do MSD Việt Nam phối hợp với Bệnh viện K và Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham gia của PGS. Jack Junjie Chan, Cố vấn Cao cấp về Nội khoa Ung thư, Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore, cùng các chuyên gia trong nước và hơn 200 bác sĩ và cán bộ y tế trong các lĩnh vực ung thư nội khoa, xạ trị và ung thư phụ khoa.

Hội thảo cập nhật những bằng chứng khoa học liên quan đến liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư vú tam âm, ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung, đồng thời thảo luận vai trò của dấu ấn sinh học và phối hợp đa chuyên khoa trong thực hành

Phát biểu khai mạc, ông Ramar Rubentiran, Giám đốc Y khoa MSD Việt Nam, chia sẻ: “Ung thư vú và các bệnh ung thư phụ khoa vẫn đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác điều trị tại Việt Nam. Năm 2026, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phòng, chống Ung thư Vú và Ung thư Cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý sau điều trị. Những ưu tiên ở cấp quốc gia này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng khoa học và các đối tác trong lĩnh vực y tế, nhằm góp phần cải thiện kết quả điều trị cho phụ nữ mắc ung thư. MSD cam kết tiếp tục đóng góp vào mục tiêu chung này thông qua trao đổi khoa học, đào tạo y khoa và hợp tác với Chính phủ Việt Nam cùng cộng đồng y tế.”

Ông Ramar Rubentiran, Giám đốc Y khoa MSD Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng khoa học và các đối tác y tế nhằm góp phần cải thiện kết quả điều trị cho phụ nữ mắc ung thư

Liệu pháp miễn dịch và những tiến bộ trong điều trị bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng cộng lại ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc mới trên toàn thế giới. Nếu không có những hành động hiệu quả, gánh nặng ung thư ở phụ nữ được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những thập niên tới

Trong bối cảnh đó, những hiểu biết ngày càng sâu hơn về sinh học khối u, cùng sự phát triển của liệu pháp miễn dịch và dấu ấn sinh học, đang mở rộng cơ sở khoa học cho việc lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

PGS. Jack Junjie Chan chia sẻ về sự chuyển dịch trong điều trị ung thư ở phụ nữ theo hướng hiểu sâu hơn về đặc điểm sinh học của từng khối u, qua đó tạo điều kiện cá thể hóa chiến lược điều trị và chăm sóc người bệnh

Tại hội thảo, các bằng chứng khoa học liên quan đến liệu pháp miễn dịch được thảo luận trong ba bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ gồm ung thư vú tam âm, ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung. Các chuyên gia tập trung vào vai trò của liệu pháp miễn dịch trong những bối cảnh điều trị phù hợp, đồng thời làm rõ tầm quan trọng của đặc điểm sinh học khối u và dấu ấn sinh học trong hỗ trợ quyết định điều trị.

PGS. Jack Junjie Chan nhận định: “Trong điều trị các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên vị trí và giai đoạn bệnh sang việc hiểu sâu hơn đặc điểm sinh học của từng khối u. Điều này tạo điều kiện để cá thể hóa chiến lược điều trị và tích hợp các phương pháp mới vào kế hoạch chăm sóc tổng thể cho người bệnh.”

Phối hợp đa chuyên khoa để đưa tiến bộ điều trị vào thực hành

Bên cạnh những tiến bộ trong từng phương pháp điều trị, một chủ đề xuyên suốt hội thảo là làm thế nào để chuyển hóa các bằng chứng khoa học thành thực hành lâm sàng. Điều này ngày càng đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa và phương thức điều trị khác nhau, từ phẫu thuật, xạ trị đến điều trị toàn thân.

Tại Hà Nội, các chuyên gia trao đổi về những tiến bộ trong xạ trị và kinh nghiệm phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị tại Bệnh viện K. Tại TP Hồ Chí Minh, thảo luận tập trung vào việc ứng dụng các khuyến cáo điều trị đa mô thức trong thực hành lâm sàng, với mục tiêu xây dựng chiến lược chăm sóc phù hợp hơn cho từng người bệnh.

PGS.TS.BS Lê Thanh Đức, Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm lâm sàng, Trưởng khoa Nội 5 , Bệnh viện K chia sẻ: “Điều trị ung thư ngày nay đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa và phương pháp khác nhau, từ phẫu thuật, xạ trị đến điều trị toàn thân. Sự kết nối chuyên môn giúp xây dựng chiến lược điều trị phù hợp hơn với tình trạng cụ thể của từng người bệnh.”

PGS.TS.BS Lê Thanh Đức, Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm lâm sàng, Trưởng khoa Nội 5, Bệnh viện K, khẳng định vai trò của phối hợp đa chuyên khoa trong xây dựng chiến lược điều trị phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người bệnh

Cùng quan điểm, TS.BS.CKII Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết: “Những tiến bộ trong hiểu biết về đặc điểm sinh học của khối u, cùng với việc ứng dụng dấu ấn sinh học và cập nhật bằng chứng khoa học, đang hỗ trợ bác sĩ đưa ra các quyết định điều trị ngày càng cá thể hóa.”

Những trao đổi này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới cách tiếp cận toàn diện hơn nhằm giảm gánh nặng ung thư, kết nối các giải pháp từ dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm đến chẩn đoán, điều trị và quản lý sau điều trị.

TS.BS.CKII Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, nhấn mạnh vai trò của hiểu biết về đặc điểm sinh học khối u, dấu ấn sinh học và bằng chứng khoa học trong hỗ trợ cá thể hóa quyết định điều trị

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, bên cạnh tăng cường dự phòng và phát hiện sớm, Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng điều trị thông qua việc thúc đẩy tiếp cận và hoàn thành các phác đồ điều trị đa mô thức chuẩn hóa. Đến năm 2035, Kế hoạch đặt mục tiêu 70% phụ nữ từ 40-70 tuổi được sàng lọc ung thư vú định kỳ, nâng tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm lên 60% và bảo đảm ít nhất 80% người bệnh được tiếp cận và hoàn thành phác đồ điều trị đa mô thức chuẩn hóa.