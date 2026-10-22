Liệu Ma Dong Seok và Keanu Reeves có gặp nhau?

Liệu màn hợp tác giữa nam diễn viên Ma Dong Seok và 'ngôi sao Hollywood' Keanu Reeves có trở thành hiện thực? Keanu Reeves hiện được xem là ứng viên tiềm năng cho vai chính trong phiên bản làm lại tại Hollywood của bộ phim Hàn Quốc The Gangster, the Cop, the Devil (2019), tác phẩm từng có sự góp mặt của Ma Dong Seok.

The Gangster, The Cop, The Devil là một bộ phim tội phạm do Lee Won Tae đạo diễn đã nhận được sự chú ý quốc tế sau khi được mời tham gia hạng mục "Midnight Screenings" (Chiếu lúc nửa đêm) tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Nội dung phim xoay quanh một liên minh bất ngờ giữa một ông trùm tội phạm, người sống sót sau cuộc tấn công của một kẻ giết người hàng loạt và một vị thám tử nóng tính, quyết liệt. Cả hai cùng hợp sức để truy lùng hung thủ.

James Wan, đạo diễn người Úc gốc Malaysia, sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn cho phiên bản làm lại tại Hollywood này. Wan bắt đầu gây tiếng vang với bộ phim kinh dị Saw (2004) và kể từ đó đã chứng minh tài năng xuất chúng trong việc thực hiện các bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau. Đáng chú ý, dự án này đánh dấu sự trở lại với vai trò đạo diễn của James Wan, sau khoảng thời gian gần đây, ông tập trung vào công việc sản xuất cho các loạt phim điện ảnh, kể từ sau Aquaman and the Lost Kingdom (2023).

Ma Dong Seok sẽ tiếp tục đảm nhận vai ông trùm tội phạm, nhân vật mà anh từng thể hiện trong bản gốc The Gangster, the Cop, the Devil trong phiên bản làm lại tại Hollywood. Anh cũng tham gia với vai trò nhà sản xuất thông qua công ty của mình, Big Punch Global. Dự án này được đồng sản xuất bởi Balboa Productions, với Sylvester Stallone và D. Matt Geller giữ vai trò nhà sản xuất, cùng với James Wan, Michael Clear và Jason Blum, những người tham gia thông qua các công ty sản xuất của họ là Atomic Monster và Blumhouse. Các nhà sản xuất khác góp mặt trong dự án, gồm: Lorenzo di Bonaventura, Chris S. Lee từ B&C Group và Jang Won-seok, CEO của BA Entertainment.

Kịch bản phim do Eric Pearson, người được biết đến qua các tác phẩm như Thunderbolts và The Fantastic Four: First Steps chấp bút, dựa trên bản thảo ban đầu của Shay Hatten (Resident Evil) và Brian Helgeland (A Knight's Tale, L. A. Confidential).

Thông tin về việc Hollywood thực hiện phiên bản làm lại của The Gangster, the Cop, the Devil đã xuất hiện từ thời điểm bộ phim gốc ra mắt vào năm 2019. Trong một lần xuất hiện trên chương trình phát thanh lúc bấy giờ, Ma Dong Seok chia sẻ: "Sylvester Stallone đã xem bộ phim và bày tỏ mong muốn được đồng sản xuất, đó chính là khởi nguồn cho dự án này". Bên cạnh đó, Braden Aftergood, nhà sản xuất chủ chốt tại Balboa Productions, đã giải thích lý do thực hiện bản làm lại: "Ý tưởng cốt lõi, một ông trùm tội phạm và một thám tử hợp sức để truy bắt một kẻ giết người hàng loạt sở hữu sức hút tự nhiên, chắc chắn sẽ chinh phục được khán giả trên toàn thế giới".

Nhờ từng sinh sống tại Hoa Kỳ, Ma Dong Seok sở hữu khả năng tiếng Anh lưu loát, điều này đã giúp anh được công nhận về tiềm năng tại Hollywood. Anh từng tạo ấn tượng mạnh mẽ vào năm 2021 khi góp mặt trong bộ phim Eternals của Marvel với vai diễn quan trọng Gilgamesh. Hiện tại, anh đang tham gia ghi hình cho bộ phim Extraction 3 của Netflix. Extraction 3 là một bộ phim hành động xoay quanh nhân vật lính đánh thuê Tyler Rake (do Chris Hemsworth thủ vai) trong một nhiệm vụ mới. Quá trình quay phim Extraction 3 dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong năm nay.