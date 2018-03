Liệu Kim Lý có nhận ra Hồ Ngọc Hà khi xem những bức ảnh này?

Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là 'nữ hoàng giải trí' với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng siêu mẫu nhưng không phải ai cũng biết bạn gái Kim Lý thời 'ngố tàu' có gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Huế.

Cô là người Việt lai Pháp, có biệt danh là Hồ An Tây. Do vậy, Hà Hồ sở hữu vẻ đẹp lai với đôi mắt to tròn và khuôn miệng rộng gợi cảm

Trước khi theo con đường ca hát chuyên nghiệp Hồ An Tây từng là một siêu mẫu có tiếng trong làng thời trang Việt

Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong một số phim như: Hoa cỏ may; Chiến dịch trái tim bên phải;...

Dễ dàng nhận thấy so với các nghệ sĩ cùng thời như diễn viên Huy Khánh, Tăng Thanh Hà, Hà Hồ có khuôn mặt vuông bầu bĩnh khác hiện tại

Phong cách ăn mặc và lối trang điểm khiến nữ ca sĩ "Cả một trời thương nhớ" lúc chưa nổi tiếng có phần hơi bị "sến".

Hiện nay, Hà Hồ đã trở thành nữ hoàng giải trí với nhan sắc nóng bỏng và đang có chuyện tình như mơ với nam người mẫu điển trai Kim Lý.

Lộc Liên