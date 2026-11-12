Liệu Jensen Huang có tham dự thượng đỉnh APEC cùng Donald Trump và Elon Musk tại Trung Quốc?

Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc vào giữa tháng 11 cùng với Elon Musk và CEO Mastercard Michael Miebach, trong khi sự có mặt của Jensen Huang, CEO Nvidia, vẫn đang bỏ ngỏ do cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn gián điệp.

Các lãnh đạo và doanh nhân quốc tế họp bàn tại thượng đỉnh APEC, trong bối cảnh Jensen Huang vẫn chưa xác nhận tham dự. Ảnh: AI Nguồn: SlashGear

Theo báo South China Morning Post, Elon Musk của Tesla và Michael Miebach, CEO Mastercard, được cho là sẽ cùng Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18 và 19 tháng 11.

Trong khi đó, sự tham gia của Jensen Huang, CEO Nvidia, vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, ông Huang cũng đã có những cuộc trao đổi về việc tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Trump, nhưng hiện đang bị đặt dấu hỏi sau khi ban giám đốc Nvidia mở cuộc điều tra độc lập về khả năng ông bị một chiến dịch tình báo nước ngoài nhắm tới.

Cả ba lãnh đạo doanh nghiệp này đều từng đồng hành cùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, nghi vấn về Huang xuất hiện sau khi có báo cáo liên kết ông với Alice Huang, một doanh nhân Trung Quốc bị tình báo Mỹ nghi ngờ là điệp viên chuyển giao thông tin thương mại cho Bắc Kinh.

Alice Huang từng giữ vị trí điều hành tại công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Báo cáo khác của The Information còn cho biết Alice Huang và các cộng sự đã hỗ trợ vận chuyển ít nhất 7,5 tỷ USD chip Nvidia tới các công ty Trung Quốc.

Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với vợ mình trong một thông điệp gửi nhân viên Nvidia, nhưng không tiết lộ chi tiết. Vụ việc khiến ban giám đốc Nvidia tiến hành điều tra để xác định liệu ông có bị tác động bởi hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

Ông Huang cũng được triệu tập bởi ba thành viên Hạ viện Mỹ vào ngày 18 tháng 11 để trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia, cho biết ông tin lời Huang khi nói không biết Alice Huang là điệp viên và khẳng định FBI đang điều tra sự việc.

Việc Huang có mặt trong đoàn tháp tùng Tổng thống Trump được đánh giá quan trọng bởi Nvidia đang gặp khó khăn trong việc xin phép bán chip trí tuệ nhân tạo H200 tiên tiến tại Trung Quốc. CEO Nvidia đã tham gia tích cực trong các cuộc thảo luận với chính quyền Trump về hạn chế xuất khẩu và quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Sự hiện diện của Huang tại APEC có thể tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về thương mại công nghệ và bán dẫn với các quan chức Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay Nvidia, Tesla, Mastercard và Nhà Trắng đều chưa công bố chính thức danh sách thành phần đoàn tháp tùng Tổng thống Trump.