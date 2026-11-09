Liệu Jensen Huang có mất ghế CEO Nvidia?

Jensen Huang, CEO Nvidia - một trong những nhà sản xuất chip được chú ý nhất thế giới - đang chịu sự giám sát chưa từng có sau khi thừa nhận ngoại tình. Hội đồng quản trị công ty cũng thông báo kế hoạch điều tra ông, trong bối cảnh những thông tin gần đây cho rằng vị lãnh đạo này từng trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Trong hơn ba thập niên lãnh đạo Nvidia, Jensen Huang đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghệ toàn cầu. Hình ảnh ông thường xuyên xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo khoác da đặc trưng, cùng những bài phát biểu thu hút hàng nghìn người tại các sự kiện công nghệ lớn, khiến ông được ví như một biểu tượng của làn sóng AI, tương tự cố nhà sáng lập Apple Steve Jobs.

Tuy nhiên, những thông tin gần đây đang phủ bóng lên hình ảnh của vị CEO vốn được giới công nghệ và nhà đầu tư ngưỡng mộ. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy ông sắp rời vị trí, tương lai lãnh đạo của Huang đang trở thành chủ đề được thị trường quan tâm.

Vợ chồng CEO Nvidia Jensen Huang dự quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Cuộc điều tra chưa đe dọa trực tiếp ghế CEO

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập để giám sát cuộc điều tra về thông tin Jensen Huang có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Quá trình này sẽ có sự hỗ trợ của các luật sư bên ngoài.

Ông Huang bày tỏ ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ. Trong khi đó, hội đồng quản trị cho biết chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, đồng thời khẳng định vẫn đặt niềm tin vào Huang và đội ngũ lãnh đạo công ty.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy CEO Nvidia phải rời vị trí. Người phát ngôn công ty cho biết những thông tin gần đây không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh Jensen Huang vẫn cam kết tiếp tục điều hành doanh nghiệp.

Cuộc điều tra mới ở giai đoạn khởi động. Nvidia chưa công bố thời hạn hoàn tất hay thời điểm đưa ra kết luận. Vì vậy, chưa thể xác định những thông tin đang được xem xét sẽ tác động ra sao đến vị trí của ông Huang.

CEO Jensen Huang chỉ chiếm chưa tới 4% cổ phần của Nvidia. Ảnh: Reuters.

Một vấn đề khác được giới đầu tư quan tâm là liệu vị thế nhà sáng lập có giúp ông bảo đảm quyền kiểm soát Nvidia, qua đó tránh nguy cơ bị thay thế hay không.

Theo hồ sơ Nvidia công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 12/5/2026, Jensen Huang sở hữu khoảng 3,58% cổ phần công ty tính đến ngày 23/3/2026. Mỗi cổ phiếu phổ thông của Nvidia tương ứng với một quyền biểu quyết, đồng nghĩa vị CEO không nắm quyền biểu quyết đặc biệt chỉ nhờ vai trò nhà sáng lập, theo CNBC.

Hội đồng quản trị và cổ đông vì thế vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu quản trị, giám sát hoạt động điều hành và quyết định nhân sự cấp cao. Theo hồ sơ ủy quyền năm 2026 của Nvidia, các thành viên hội đồng quản trị có nhiệm kỳ một năm và phải được cổ đông bỏ phiếu thông qua hằng năm.

Do đó, dù Jensen Huang chưa đối mặt nguy cơ phải rời ghế CEO ngay lập tức, kết quả cuộc điều tra độc lập vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai lãnh đạo của ông tại Nvidia.

Nvidia thiếu phương án kế nhiệm CEO

Trong khi đó, một bộ phận nhà đầu tư lo ngại cuộc điều tra có thể dẫn đến việc Jensen Huang bị bãi nhiệm, qua đó tạo thêm áp lực lên cổ phiếu Nvidia trong ngắn hạn.

Gary Black, đối tác điều hành tại quỹ The Future Fund, cho rằng Jensen Huang có thể phải rời ghế CEO, trong khi Nvidia chưa có người kế nhiệm rõ ràng.

“Dù Huang chưa phạm tội hình sự hay vi phạm pháp luật dân sự, quy tắc ứng xử và khả năng phán đoán của ông sẽ bị đặt dấu hỏi. Điều này nhiều khả năng dẫn đến việc hội đồng quản trị Nvidia bãi nhiệm ông”, Gary Black viết trên mạng xã hội X.

Theo nhà đầu tư này, vụ việc chưa làm thay đổi triển vọng dài hạn của Nvidia, nhưng những bất ổn quanh vị trí CEO có thể khiến các nhà quản lý danh mục đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu NVDA trong những tuần tới.

Một nhà đầu tư khác cũng cảnh báo nguy cơ Jensen Huang không thể tiếp tục điều hành Nvidia, cho rằng khả năng thay đổi lãnh đạo có thể tạo thêm áp lực trong ngắn hạn đối với cổ phiếu của doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng đầu thế giới.

Nvidia chưa có kế hoạch kế nhiệm CEO. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề đáng chú ý khác là Nvidia hiện chưa công bố kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo. Jensen Huang cũng chưa có nhân vật nào được xem là người kế nhiệm rõ ràng.

CEO Nvidia nhiều lần khẳng định muốn tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện tại trong nhiều thập niên tới. Ông cũng xây dựng một mô hình tổ chức tương đối đặc biệt, không dựa trên hệ thống phân cấp quản lý truyền thống. Thay vào đó, những lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông được giao nhiệm vụ nhanh chóng triển khai các quyết định điều hành.

Theo Jensen Huang, cách tổ chức này giúp Nvidia linh hoạt hơn trước những thay đổi chóng mặt của công nghệ, đồng thời duy trì khả năng thích ứng với thị trường, Los Angeles Times cho biết.

Song, mô hình phụ thuộc lớn vào cá nhân CEO cũng khiến công ty đối mặt một thách thức: chưa có người đủ khả năng lập tức thay thế Jensen Huang và đảm đương lịch trình làm việc dày đặc cũng như khối lượng trách nhiệm của ông.

Ông Trump và giới tài phiệt lên tiếng ủng hộ Jensen Huang

Trong khi giới phân tích cảnh báo về những hệ lụy đối với Nvidia, một số nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Jensen Huang.

Tổng thống Donald Trump gọi CEO Nvidia là "một người tốt" và cho rằng ông nên tiếp tục lãnh đạo công ty. Trả lời phóng viên hôm 8/11, trước khi trở lại Washington, ông Trump nói chưa trao đổi với Jensen Huang về vụ việc, Bloomberg cho biết.

"Tôi chưa nói chuyện với ông ấy về chuyện này. Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng chẳng ai biết chắc những gì đang diễn ra", ông Trump nói.

Nhiều tỷ phú, trong đó có Elon Musk cho rằng Jensen Huang nên tiếp tục lãnh đạo Nvidia. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú đầu tư Bill Ackman cũng kêu gọi mọi người dành sự cảm thông và ủng hộ cho Jensen Huang cùng gia đình.

"Jensen Huang cũng là con người. Và ông ấy là một con người tuyệt vời. Ngay cả những người tuyệt vời cũng có thể mắc sai lầm. Ông ấy đã nhận hoàn toàn trách nhiệm, như những gì ông ấy nên làm", Ackman viết trên X.

Trong khi đó, Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, dường như cũng đồng tình với quan điểm rằng Jensen Huang đã mắc sai lầm nhưng không xuất phát từ ý đồ xấu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ông đối với vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Dưới bài đăng trên X bày tỏ sự ủng hộ CEO Nvidia, vị tỷ phú giàu nhất hành đã trả lời "Tôi đồng ý".