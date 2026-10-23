Liệu Iran có sẵn sàng đối mặt đợt tấn công lớn khác từ Mỹ, Israel?

Dấu hiệu từ Mỹ, Israel

Người dân di chuyển trên đường phố ở Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran đang gây bất lợi cho đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump. Vào ngày 8/10, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ kèm lý giải rằng Washington đã có "thảo luận hiệu quả" với Tehran.

Lần gần nhất Mỹ tấn công nhằm vào Iran là đầu tháng 9. Tuy nhiên, sau khi các cuộc bầu cử kết thúc, ông Trump có thể ít bị ràng buộc hơn về mặt chính trị. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vận động tranh cử với cương lĩnh hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran.

Dẫn lời các quan chức cấp cao Nhà Trắng, tờ New York Times ngày 21/10 đưa tin rằng Mỹ và Israel đã "xây dựng kế hoạch cụ thể" cho "chiến dịch ngắn nhưng cường độ cao" tại Iran, nhắm vào các mục tiêu như cơ sở hạt nhân, hạ tầng năng lượng cùng kho tên lửa và thiết bị bay không người lái của quốc gia này.

Một quan chức chia sẻ với tờ New York Times rằng mục tiêu đặt ra là làm suy yếu nền kinh tế Iran và buộc Tehran phải đưa ra "nhượng bộ ngoại giao", trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn hoàn toàn bế tắc. Mỹ cũng duy trì lệnh phong tỏa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran tại eo biển Hormuz, khiến nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran bị sụt giảm nghiêm trọng.

Trong những tuần gần đây, các cơ quan truyền thông khác cũng đưa tin về kế hoạch tương tự. Đầu tháng 10, Axios đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) "hoàn tất công tác chuẩn bị để nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn ở Iran". Hiện có hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện trên Biển Arab, và nhóm thứ ba dự kiến sẽ đến nơi vào cuối tháng 11.

Vào ngày 15/10, Tổng thống Trump hé lộ ông đang cân nhắc tấn công nhằm vào núi Pickaxe, gần tổ hợp hạt nhân Natanz, nơi các quan chức Mỹ cho rằng Iran có thể đã di chuyển các vật liệu nhạy cảm liên quan đến hạt nhân xuống dưới lòng đất. Một ngày sau đó, kênh CNN (Mỹ) đưa tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ Trump đang cân nhắc sử dụng MOAB được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” nhằm nhắm vào các mục tiêu của Iran. Tuy nhiên, do MOAB tạo ra sóng xung kích cực lớn trên mặt đất, nên hiệu quả của nó đối với các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất như tại núi Pickaxe sẽ hạn chế.

Iran lên dây cót

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Các quan chức Iran cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công mới, với phương án đáp trả toàn diện bao gồm nhắm hỏa lực vào các căn cứ của Mỹ và các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh.

Cố vấn truyền thông của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian – ông Ali Asghar Shafieian chia sẻ với truyền thông Đức rằng mặc dù Mỹ vẫn nắm giữ lợi thế đáng kể về công nghệ và quân sự, chiến lược của Tehran lại tập trung vào duy trì sự kiểm soát của chính quyền đối với đất nước, thay vì cố gắng đối đầu trực diện bằng cách so kè sức mạnh với Mỹ. Ông Shafieian nói: "Mỹ chiếm ưu thế về sức mạnh quân sự và công nghệ, nhưng thế mạnh của Iran lại nằm ở cách thức xử lý khủng hoảng".

Ông Shafieian đề cập đến việc Iran nhanh chóng thay thế các quan chức cấp cao thiệt mạng trong những cuộc tấn công trước đó là minh chứng cho nỗ lực của Tehran nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho cấu trúc chính trị. Iran cũng đang khôi phục năng lực tên lửa và thiết bị bay không người lái vốn chịu tổn hại trong loạt đợt tấn công quy mô lớn vào những tuần đầu của cuộc chiến.

Bên cạnh đó, Iran cũng cảnh báo các chính quyền trong khu vực rằng các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu các quốc gia láng giềng hỗ trợ chiến dịch của Mỹ hoặc Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng việc các quốc gia trong khu vực tham gia hoặc hợp tác trong các chiến dịch như vậy sẽ dẫn đến "phản ứng quyết liệt và tương xứng".

"Iran sẵn sàng trao thêm cơ hội cho ngoại giao nếu chúng tôi thấy bằng chứng rõ ràng về mong muốn chân thành từ phía Mỹ trong xây dựng lòng tin và đạt được giải pháp công bằng. Tuy nhiên, nếu Mỹ chọn xung đột thay vì ngoại giao, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại chiến lược lớn hơn nữa", ông Araghchi viết trên mạng xã hội X ngày 21/10.

Nhà phân tích chính trị tại Tehran - ông Rahman Ghahremanpour đánh giá rằng công tác chuẩn bị của Iran không chỉ dừng lại ở tên lửa và thiết bị bay không người lái, mà còn ưu tiên cả vấn đề an ninh nội bộ. Điều này bao gồm xây dựng kế hoạch ngăn chặn kịch bản áp lực quân sự từ bên ngoài kết hợp với bất ổn trong nước.

Ông Ghahremanpour bổ sung rằng một số phe phái tại Iran ủng hộ việc quay trở lại thỏa thuận thông qua đàm phán. Tuy nhiên, ông đánh giá rằng yêu cầu từ phía Washington hiện được coi là thái quá, đến nỗi ngay cả những quan chức Iran ủng hộ thỏa hiệp cũng gặp khó khăn trong việc tạo dựng sự ủng hộ trong nước cho các yêu cầu đó.