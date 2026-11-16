Liệu Fed có tăng lãi suất 50 điểm vào tháng 12 tới?

Nên tăng lãi suất 50 điểm?

Với việc lạm phát tại Mỹ ‘nóng’ hơn dự kiến trong tháng 10 khiến toàn bộ các nhà hoạch định chính sách xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây đều lên tiếng ủng hộ việc tăng thêm lãi suất, thị trường hiện đang định giá tới 100% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra ngày 8-9/12 tới. Thậm chí các nhà đầu tư cũng không loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất tới 50 điểm cơ bản tại cuộc họp này.

Theo các nhà phân tích, kỳ vọng này xuất phát từ phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller trong một sự kiện tại London vào thứ Ba tuần trước (10/11), chỉ vài giờ trước khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tại Mỹ được công bố.

Cụ thể Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết, nếu như mức tăng hàng tháng của CPI cơ bản đạt từ 0,3% trở lên trong tháng 10, “có lẽ cần một động thái chính sách mạnh mẽ hơn”. “Trong trường hợp đó, tôi cho rằng nên cân nhắc mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm (50 điểm cơ bản) tại cuộc họp tháng 12”, ông nói.

Chỉ vài giờ sau đó, con số này được xác nhận đúng là 0,3%, có nghĩa Thống đốc Fed Christopher Waller sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất 50 điểm vào ngày 9/12 tới. Đáng chú ý là Thống đốc Fed Christopher Waller được xem là một trong những nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Fed, nên quan điểm này của ông có thể sẽ không đơn lẻ.

Trên thực tế, quan điểm của Thống đốc Fed Christopher Waller không phải không có cơ sở khi mà nhiều chuyên gia cũng đã nhận định việc Fed giữ nguyên lãi suất vào ngày 28/10 là sai lầm, khiến cơ quan này phải tăng tốc thắt chặt hơn trong thời gian tới nếu lạm phát vẫn nóng.

Khả năng rất thấp

Tuy nhiên cho đến nay quan điểm của Thống đốc Fed Fed Christopher Waller không nhận được sự đồng tình của các nhà hoạch định chính sách của Fed.

Phát biểu tại một sự kiện dự báo do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh thuộc Đại học Nevada, Las Vegas tổ chức hôm thứ Sáu tuần trước (13/11), Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho rằng, quan điểm của bà nghiêng về phía Fed sẽ cần phải tăng lãi suất, đặc biệt là khi lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ đang đi sai hướng và xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng. Tuy nhiên bà không đưa ra ý kiến cụ thể nào về thời điểm cũng như mức độ tăng lãi suất sắp tới.

Quan điểm này của bà cũng giống như Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson. “Các dữ liệu thu thập được kể từ cuộc họp đó cho thấy hoạt động kinh tế và thị trường lao động vẫn duy trì sự vững chắc, trong khi các chỉ số lạm phát phản ánh áp lực giá cả vẫn còn dai dẳng”, ông phát biểu trong bài diễn văn chuẩn bị cho sự kiện tại Đại học California, San Diego.

"Do đó, tôi cho rằng diễn biến lạm phát là tín hiệu quan trọng nhất để xác định lập trường chính sách tiền tệ phù hợp”, ông nói thêm, nhưng không đưa kra bất cứ bình luận gì về quan điểm của mình đối với động thái chính sách sắp tới của Fed.

Trong khi đó, một nhà hoạch định chính sách được xem là có quan điểm ‘diều hâu’ nhất tại Fed là Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack lại cho rằng, Fed nên đi theo lộ trình tăng dần lãi suất để không gây sốc cho nền kinh tế

"Theo tôi, chúng ta cần chuyển sang lập trường chính sách thắt chặt để giúp đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% – một điều vô cùng quan trọng”, bà nói hôm thứ Năm (12/11). Tuy nhiên theo bà, một lộ trình điều chỉnh dần dần sẽ “ít gây xáo trộn cho nền kinh tế tổng thể hơn so với những thay đổi đột ngột và quyết liệt”.

“Quan điểm của tôi là nếu chúng ta tiến hành từng bước một cách ổn định – với các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn – thì các doanh nghiệp và hộ gia đình sẽ dễ dàng thích nghi hơn”, bà chia sẻ.

Ngoài ra, theo các nhà phân tích, cón một lý do nữa khiến Fed khó có thể tăng mạnh lãi suất do có thể đối mặt với phản ứng dữ dột từ phía chính quyền ông Trump.

Thậm chí Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn cho biết vào thứ Sáu tuần trước (13/11) rằng, Fed không nên tăng lãi suất với lý do lạm phát hiện nay bắt nguồn từ "cú sốc nguồn cung năng lượng" liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

"Tôi nghĩ Fed cần hiểu rằng đây là một cú sốc nguồn cung năng lượng", trong khi nền tảng kinh tế Mỹ vẫn đang rất mạnh mẽ, ông Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC. "Vì vậy, theo tôi, việc tăng lãi suất quá mức trong bối cảnh xảy ra cú sốc nguồn cung năng lượng – vốn đang có xu hướng hạ nhiệt – là không hợp lý; các số liệu hiện tại rất nhiễu..."

Đó chính là lý do mà thị trường chỉ đặt cược chưa tới 8% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 9/12 tới, theo công cụ FedWatch của CME.