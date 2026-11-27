Ngày 29/11 (giờ địa phương), PH Live at Planet Hollywood ở Las Vegas sẽ là nơi đón HIEUTHUHAI và Mắt Nhắm Mắt Mở trong lần đầu dự án bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Với nhiều SUNDAYs đã có mặt ở TPHCM hồi tháng 8 và ở Hà Nội đầu tháng 11, Las Vegas là chặng tiếp theo của hành trình đi cùng nam rapper từ những ngày đầu.

Khoảng cách giữa sân khấu và khán đài được xóa nhòa

HIEUTHUHAI đã thành công khép lại Day 3 tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội với toàn bộ hạng vé đã được bán hết trước ngày diễn. Đây là lần đầu concert đến với khán giả miền Bắc, tiếp nối hai đêm cháy vé tại TPHCM.

Ba đêm diễn ở hai thành phố lớn đều kín chỗ, một cột mốc đáng nhớ trên chặng đường sự nghiệp của nam rapper trẻ.

HIEUTHUHAI vừa có 3 đêm diễn "cháy vé" tại TPHCM và Hà Nội. Ảnh: NSX.

Nhưng sau đêm Hà Nội, điều khán giả nhắc đến nhiều nhất lại là cách HIEUTHUHAI và người hâm mộ tương tác. Được kết nối với nghệ sĩ là mong mỏi chung của bất kỳ ai từng hâm mộ một người. Cách HIEUTHUHAI kết nối đến nỗi lòng ấy đã thực sự chạm đến trái tim khán giả.

Ngay từ những phút đầu với Bật nhạc lên rồi Đâu cần gì hơn, anh rời sân khấu chính, đi dọc lối giữa khu khán giả để hát ở khoảng cách gần nhất có thể. Đến Cho em an toàn, SUNDAYs ở hai khu khán đài đồng loạt giơ những tấm bảng ghép thành thông điệp gửi đến nghệ sĩ.

Một khoảnh khắc lắng đọng khác đến khi cả khán phòng cùng hòa giọng trên nền nhạc Anh nên đi khỏi đây. Lời bài hát được chính fanclub viết lại, như một món quà dành tặng HIEUTHUHAI. Lúc ấy, sân khấu và khán đài như không còn ranh giới.

Trước đó một ngày, 31/10, 25 khán giả sở hữu hạng vé đặc biệt đã có buổi gặp riêng HIEUTHUHAI trong hoạt động GÁC MÁI EYE 2 EYE. Không gian được bày trí theo concept "ngôi nhà" của chương trình, nơi người hâm mộ ngồi cạnh kề thần tượng trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, trên mái nhà cùng mặt đối mặt hiếm có.

Người hâm mộ có cơ hội ngồi kề cạnh, tâm sự cùng HIEUTHUHAI trên mái nhà. Một ý tưởng độc đáo, tâm lý đến từ nam rapper sinh năm 1999. Ảnh: NSX.

Không phải lúc nào, ở đâu, người hâm mộ cũng có được đặc quyền như vậy. Trong ngày diễn, khuôn viên sân Bắc cũng trở thành một góc của thế giới Mắt Nhắm Mắt Mở, với các khu sắp đặt nghệ thuật, hoạt động tương tác, khu ẩm thực và gian hàng sản phẩm merchandise giới hạn theo concept chương trình.

Cách HIEUTHUHAI và ê-kíp đi sâu vào cảm xúc, suy nghĩ của người hâm mộ là điều đáng trân trọng. Fan được thỏa mãn, càng thêm yêu thích và gắn bó với lựa chọn của mình. "Ngôi nhà" vì thế không chỉ là hình ảnh trên sân khấu, mà trở thành nơi người hâm mộ có thể bước vào, cùng góp những khoảnh khắc riêng và mang theo sau khi đèn sân khấu tắt.

Những điều nhỏ khiến fan ở lại…

Có những người cho rằng thần tượng cũng chỉ là người bình thường, chẳng có lý do gì để bỏ ra số tiền lớn chỉ để được gặp họ. Có người lại nghĩ đi concert là tốn kém, sao không để dành tiền làm việc khác.

Với nhiều người hâm mộ, việc được đắm mình với những cảm xúc cá nhân ở concert giống như liều "dopamine hạnh phúc". Và đôi khi, những gì nhận lại còn nhiều hơn mong đợi.

Đoạn tin nhắn lan truyền khắp cộng đồng fan khi một khán giả nhắn khoe với HIEUTHUHAI rằng mình đã mua được vé concert, và nam rapper trả lời gần như ngay sau đó. Bạn fan không giấu được niềm vui, viết rằng anh "dễ thương, tinh tế và chiều fan".

Một câu chuyện khác lan truyền sau đêm diễn Hà Nội. Khoảng 10 ngày trước Day 3, Thu Anh, một fan của HIEUTHUHAI, gặp tai nạn và phải di chuyển bằng xe lăn. Lo ngại tình trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến việc tham dự concert, Thu Anh đã nhắn tin cho nam rapper để hỏi về phương án hỗ trợ và bất ngờ nhận được phản hồi.

Không chỉ nhiệt tình giúp fan tìm cách giải quyết vấn đề di chuyển, HIEUTHUHAI còn dành tặng Thu Anh và người bạn đi cùng món quà đặc biệt: nâng hạng vé từ Mái Nhà trị giá 1,6 triệu đồng lên Gác Mái trị giá 12 triệu đồng cho cả hai. Ngày diễn, nhân viên đã hỗ trợ cô suốt quãng đường hơn 1 km từ bên ngoài vào khán đài.

Câu chuyện được người bạn của Thu Anh đăng lên Threads, nhận gần 40.000 lượt thả tim sau hơn một ngày. Nhiều SUNDAYs bình luận rằng mình đã "stan (ủng hộ - PV) đúng người tử tế".

HIEUTHUHAI ghi điểm không chỉ bằng những màn fan service trên sân khấu. Người hâm mộ còn cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ những điều nhỏ nhất.

Mang "ngôi nhà chung" sang Las Vegas

Có lẽ đó cũng là cách HIEUTHUHAI chăm chút cho cộng đồng của mình, để người hâm mộ cùng anh gắn bó và đi tới những cột mốc mới. Khi một nghệ sĩ biết trân trọng, biết dành sự quan tâm cho người hâm mộ, sợi dây kết nối giữa họ càng thêm bền chặt, khó ai có thể cắt rời. Sợi dây ấy giờ đây kéo dài từ TPHCM, Hà Nội đến tận Las Vegas (Mỹ).

Cộng đồng fan SUNDAYs tiếp tục chặng hành trình cảm xúc cùng HIEUTHUHAI tại Mỹ. Ảnh: NSX.

Mắt Nhắm Mắt Mở từ lâu đã không còn là một chuỗi đêm diễn đơn thuần. Từ âm nhạc, hình ảnh, sân khấu đến merchandise và những trải nghiệm dành cho người hâm mộ, tất cả cùng nói chung một ngôn ngữ, cùng tạo nên một thế giới riêng mang tên HIEUTHUHAI. Trong thế giới ấy, người hâm mộ không đứng ngoài, bởi họ là những người góp tay dựng nên từng khoảnh khắc của mỗi đêm diễn.

Khi Mắt Nhắm Mắt Mở đến Mỹ, cộng đồng ấy theo chân thần tượng, ủng hộ với tình cảm thuần túy nhất.

Những fan project, những lời bài hát viết lại, những tấm bảng giơ cao ở Hà Nội sẽ tiếp tục là viết nên những câu chuyện đẹp ở Las Vegas. Người từ Việt Nam bay sang, người Việt đang sống xa quê tìm đến, cùng những khán giả quốc tế biết đến HIEUTHUHAI qua âm nhạc của anh, tất cả sẽ gặp nhau dưới một mái nhà chung.

Một tuần nữa, đèn sân khấu PH Live sẽ bật sáng. Với HIEUTHUHAI, đó là bước chân đầu tiên ra thế giới. Với cộng đồng fan - SUNDAYs - đó là lời khẳng định rằng dù anh đi đến đâu, họ vẫn sẽ ở đó, cùng anh viết tiếp chặng đường rực rỡ phía trước.