Liệu Deschamps có hợp để đến Real Madrid thay Mourinho?

Deschamps là HLV thành công ở cấp đội tuyển.

Điểm cộng đầu tiên của Deschamps là khả năng xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ở những giải đấu có áp lực cực lớn. Trong 14 năm dẫn dắt tuyển Pháp, ông đưa đội bóng vào chung kết Euro 2016, vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và giành UEFA Nations League năm 2021. Pháp cũng vào bán kết World Cup 2026, giải đấu cuối cùng của ông với đội tuyển.

Trước đó, Deschamps cũng khá mát tay ở cấp CLB khi từng đưa Monaco vào chung kết Champions League năm 2004, giúp Juventus trở lại Serie A sau vụ bê bối Calciopoli và giành chức vô địch Ligue 1 cùng Marseille năm 2010.

Bản lĩnh ở các trận đấu lớn

Deschamps hiểu rằng không phải trận đấu nào cũng có thể giải quyết bằng kiểm soát bóng hay áp đảo đối thủ. Đôi khi, đội bóng cần chịu sức ép, thu hẹp khoảng trống, bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ đúng thời điểm tung ra đòn quyết định. Đây là tư duy có thể hữu ích ở Champions League, nơi những sai lầm nhỏ thường phải trả giá rất đắt. Còn La Liga mùa này, Real Madrid có lẽ không còn hy vọng, vì họ không đủ sức để chơi kiểu marathon với Barcelona.

Real Madrid vốn có truyền thống đặc biệt ở Champions League. Đội bóng không nhất thiết phải kiểm soát trận đấu trong mọi thời điểm, nhưng phải biết cách tồn tại trong những giai đoạn khó khăn và tận dụng cơ hội khi đối thủ mất cân bằng. Deschamps có kinh nghiệm tổ chức đội bóng theo hướng đó.

Tuy nhiên, sẽ không chính xác nếu coi Deschamps chỉ là một HLV phòng ngự. Ở World Cup 2026, nhà cầm quân người Pháp từng chuyển sang sử dụng hệ thống có bốn cầu thủ tấn công và điều chỉnh tuyến giữa nhằm tăng khả năng kiểm soát trận đấu. Điều này cho thấy ông có thể thay đổi cấu trúc chiến thuật theo chất lượng nhân sự và yêu cầu thực tế, thay vì tuyệt đối trung thành với một sơ đồ cố định.

Với Real Madrid, khả năng thích ứng ấy có ý nghĩa quan trọng. Đội bóng sở hữu những cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng đột phá cá nhân. Vấn đề không phải thiếu người có thể ghi bàn, mà là làm thế nào để những cá nhân xuất sắc cùng hoạt động trong một hệ thống thống nhất.

Deschamps có thể mang đến một nguyên tắc rõ ràng hơn: khi nào cần pressing, ai chịu trách nhiệm bảo vệ khoảng trống phía sau, lúc nào các tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự và làm thế nào để đội bóng chuyển trạng thái nhanh mà không đánh mất cấu trúc.

Nói cách khác, Deschamps có thể giúp Real giảm sự phụ thuộc vào khả năng tự giải quyết trận đấu của các ngôi sao. Song, đây là tiềm năng về mặt chiến thuật, chưa phải điều có thể mặc nhiên khẳng định sẽ thành công tại Bernabeu.

Mourinho có vẻ khó xoay chuyển tình thế cho Real Madrid.

Quản lý những ngôi sao và tạo ra kỷ luật tập thể

Thách thức lớn của Real không chỉ nằm ở sơ đồ chiến thuật. Đội bóng thường quy tụ nhiều cầu thủ hàng đầu, mỗi người có kỳ vọng riêng về vị trí, vai trò và thời lượng thi đấu. Khi kết quả không tốt, mọi quyết định của HLV đều có thể trở thành chủ đề tranh luận.

Deschamps từng quản lý một tuyển Pháp có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có Kylian Mbappe. Ông cũng duy trì được tính cạnh tranh của đội tuyển qua nhiều thế hệ cầu thủ. Kinh nghiệm ấy có thể hữu ích khi làm việc với một phòng thay đồ giàu cá tính như Real Madrid.

Nếu được bổ nhiệm, Deschamps sẽ có lợi thế nhất định khi hiểu rõ Mbappe qua nhiều năm làm việc cùng tuyển Pháp. Ông cũng quen thuộc với những tuyển thủ Pháp như Aurélien Tchouameni và Eduardo Camavinga. Tuy nhiên, hiểu cầu thủ trong môi trường đội tuyển không đồng nghĩa với việc đã biết cách khai thác tối đa họ ở cấp CLB, nơi HLV phải làm việc với cầu thủ mỗi ngày và giải quyết những vấn đề phát sinh liên tục.

Deschamps cũng có một điểm khác biệt đáng chú ý so với Mourinho: ông thường xây dựng quyền lực thông qua cấu trúc tập thể và sự ổn định trong tổ chức, thay vì biến cá tính của HLV thành tâm điểm. Điều đó có thể giúp Real tập trung hơn vào các yêu cầu chuyên môn. Dẫu vậy, kỷ luật chỉ phát huy tác dụng nếu cầu thủ chấp nhận vai trò của mình và ban lãnh đạo nhất quán với các quyết định nhân sự của HLV.

Bổ nhiệm Deschamps và thêm vài cầu thủ Pháp trong đội hình có thể giúp Real Madrid thuần nhất và ổn định hơn. Nhân tố Pháp có thể là giải pháp tốt nhất cho Real Madrid lúc này, giống như họ đã từng thành công với Zinedine Zidane.