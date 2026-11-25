Ngày 25/11, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, chính quyền xã Văn Hiến cùng gia đình, dòng họ long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, người chiến sĩ năm xưa đã được trở về với quê hương, với đất mẹ và vòng tay của những người thân yêu.

Đón người lính Nguyễn Tất Lan sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường trở về quê mẹ.

Liệt sĩ Nguyễn Tất Lan sinh năm 1954, quê ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay thuộc xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An. Năm 19 tuổi, đồng chí lập gia đình. Sau 8 tháng chung sống, tháng 8/1973, người thanh niên trẻ lên đường nhập ngũ, theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Sau 3 tháng huấn luyện, đồng chí nhận tin người vợ trẻ ở quê nhà vừa sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Tất Minh. Được đơn vị tạo điều kiện, đồng chí trở về thăm vợ và con trước khi lên đường vào chiến trường miền Nam. Cuộc đoàn tụ chỉ kéo dài chưa đầy một giờ đồng hồ. Không ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng đồng chí được gặp vợ con.

Chính quyền, nhân dân xã Văn Hiến (Nghệ An) cùng gia đình đón về an táng tại quê hương.

Rời quê hương, đồng chí Nguyễn Tất Lan được biên chế vào đơn vị C13 - D6 - E2 - F9 KB, cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ Chiến sĩ, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Trong những tháng ngày chiến đấu gian khổ, ác liệt, giữa mưa bom, bão đạn, người chiến sĩ trẻ luôn thể hiện tinh thần kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Đêm 28/7/1974, trong một trận chiến đấu quyết liệt với quân địch, khi tình hình chiến trường vô cùng căng thẳng, đồng chí xung phong lên chốt thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc chiến đấu, đồng chí bị đạn địch bắn trọng thương. Do trời mưa lớn, địa hình hiểm trở, đường từ chốt về nơi sơ cứu xa, việc đưa đồng chí đi cấp cứu gặp nhiều khó khăn. Giữa đêm tối và bom đạn, người chiến sĩ trẻ đã anh dũng hy sinh ngay tại chốt chiến đấu, khi tuổi đời mới tròn 20.

Người chiến sĩ trẻ đã anh dũng hy sinh ngay tại chốt chiến đấu, khi tuổi đời mới tròn 20.

Với những cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ giải phóng.

Hài cốt liệt sĩ sau đó được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Thuận An, tỉnh Bình Dương, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước thống nhất, nhiều gia đình được đoàn tụ, nhưng gia đình liệt sĩ Nguyễn Tất Lan vẫn mang trong lòng nỗi đau và sự khắc khoải khôn nguôi. Suốt nhiều năm, người thân cùng đồng đội không ngừng tìm kiếm thông tin, mong muốn xác định nơi an nghỉ của người đã khuất để có thể đến thăm viếng.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan đã trở về đất mẹ.

Do điều kiện chiến tranh và thông tin lưu trữ thời điểm đó còn nhiều hạn chế, hành trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Đến năm 2001, nhờ thông tin do một người cùng quê cung cấp trong quá trình tìm kiếm liệt sĩ, gia đình mới có cơ hội vào thăm viếng đồng chí.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, nhưng nỗi nhớ thương và lòng biết ơn của những người ở lại vẫn vẹn nguyên. Người con trai ngày nào chưa một lần được cha ôm vào lòng, nay đã trưởng thành, lập gia đình và có hai người con. Các thế hệ trong gia đình tiếp tục trưởng thành, nối dài cuộc sống mà người cha, người ông đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20.

Liệt sĩ Nguyễn Tất Lan – người con đã gác lại hạnh phúc riêng tư, hiến dâng tuổi trẻ cho non sông và nay trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.

Sau bao năm mong mỏi, ngày 25/11, ước nguyện đón người thân trở về quê mẹ của gia đình đã trở thành hiện thực. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan được chính quyền địa phương, gia đình và dòng họ trang trọng đón nhận, tổ chức an táng tại quê nhà.

Sự trở về ấy là niềm an ủi đối với gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, đồng thời thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Văn Hiến đối với người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Tất Lan là một phần ký ức không thể phai mờ trong lịch sử quê hương. Dù không thể trở về bên vợ con trong những năm tháng hòa bình, người chiến sĩ ấy vẫn được gia đình, đồng đội và các thế hệ hôm nay ghi nhớ, tri ân.