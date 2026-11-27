Liệt mặt hai bên sau nhiễm cúm A, dấu hiệu bệnh lý thần kinh nguy hiểm

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bệnh nhân nam, 44 tuổi, xuất hiện liệt mặt hai bên sau khi nhiễm cúm A. Biểu hiện này khiến các bác sĩ lưu ý đến khả năng bệnh nhân mắc một biến thể của hội chứng Guillain-Barré.

Đáng chú ý, hội chứng Guillain-Barré không phải lúc nào cũng khởi phát bằng tình trạng yếu cơ hoặc liệt tiến triển ở hai chi như biểu hiện thường gặp. Một số biến thể có thể gây tổn thương nổi bật ở các dây thần kinh sọ, trong đó có tình trạng liệt mặt hai bên.

Đây là dấu hiệu lâm sàng cần được đánh giá thận trọng, đặc biệt khi xuất hiện sau một đợt nhiễm trùng. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện yếu liệt tứ chi điển hình để nhận diện bệnh, bác sĩ có thể bỏ sót những trường hợp có biểu hiện thần kinh không đặc trưng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình huống này, các bác sĩ Khoa Lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã khẩn trương tiến hành thăm dò điện sinh lý thần kinh ngay trong đêm nhằm hỗ trợ định hướng chẩn đoán.

Các thăm dò tập trung vào phản xạ nháy mắt (Blink Reflex), giúp khảo sát đường dẫn truyền thần kinh liên quan đến dây thần kinh sinh ba (dây V) và dây thần kinh mặt (dây VII). Đây là kỹ thuật có ý nghĩa trong đánh giá chức năng đường phản xạ liên quan đến các dây thần kinh sọ, đặc biệt khi người bệnh có biểu hiện liệt mặt.

Bên cạnh đó, bác sĩ đánh giá chức năng dẫn truyền thần kinh ngoại biên, tìm kiếm những dấu hiệu tổn thương phù hợp với bệnh lý đa dây thần kinh cấp tính. Kết quả thăm dò giúp bổ sung dữ liệu cho quá trình chẩn đoán, đánh giá mức độ tổn thương và phối hợp đưa ra quyết định điều trị.

Guillain-Barré có thể gây suy hô hấp nguy hiểm

Các bác sĩ Khoa Lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, hội chứng Guillain-Barré là bệnh lý thần kinh ngoại biên, thường liên quan đến cơ chế miễn dịch bất thường sau một số đợt nhiễm trùng. Bệnh có thể xuất hiện sau nhiễm trùng đường hô hấp, trong đó có nhiễm cúm.

Hình ảnh tổn thương thần kinh của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Điểm đáng lo ngại của hội chứng Guillain-Barré là khả năng tiến triển nhanh. Tổn thương thần kinh có thể gây yếu cơ, liệt vận động, rối loạn nuốt và thậm chí ảnh hưởng đến các cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp. Một số trường hợp còn xuất hiện rối loạn thần kinh tự chủ, làm biến động nhịp tim và huyết áp.

Đặc biệt, liệt mặt hai bên sau nhiễm trùng là biểu hiện cần được chú ý. Dù không phải dấu hiệu đặc hiệu của hội chứng Guillain-Barré, tình trạng này có thể gợi ý các biến thể liên quan đến tổn thương dây thần kinh sọ. Ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện yếu liệt tứ chi rõ rệt, bác sĩ vẫn cần xem xét khả năng mắc bệnh dựa trên diễn biến lâm sàng và kết quả thăm dò.

Việc đánh giá người bệnh nghi mắc hội chứng Guillain-Barré cần được thực hiện toàn diện, không chỉ tập trung vào sức cơ và khả năng vận động. Các bác sĩ cần theo dõi sát chức năng hô hấp, khả năng nuốt và biểu hiện rối loạn thần kinh tự chủ.

Điện sinh lý thần kinh, xét nghiệm dịch não tủy cùng những xét nghiệm cần thiết khác có thể được phối hợp để hỗ trợ chẩn đoán. Không nên trì hoãn việc đánh giá khi đã xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ chỉ vì người bệnh chưa có đầy đủ biểu hiện điển hình.

Từ trường hợp này, các chuyên gia lưu ý, sau nhiễm cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, nếu xuất hiện tình trạng yếu cơ, liệt mặt, khó nuốt, nói khó hoặc khó thở, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám sớm. Đây có thể là những biểu hiện của tổn thương thần kinh cần được đánh giá khẩn cấp.

Những dấu hiệu cần cảnh giác sau nhiễm cúm

Người bệnh cần đặc biệt lưu ý và đi khám ngay khi xuất hiện:

- Liệt mặt, đặc biệt là liệt cả hai bên.

- Yếu cơ, yếu tay chân hoặc yếu cơ tiến triển.

- Khó nuốt, nuốt sặc, nói khó.

- Khó thở, cảm giác hụt hơi hoặc thở yếu.

- Biểu hiện bất thường về nhịp tim, huyết áp.

Lưu ý: Không phải mọi trường hợp liệt mặt sau cúm đều là Guillain-Barré. Tuy nhiên, cần thăm khám để xác định nguyên nhân, phát hiện sớm tổn thương thần kinh và tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp.

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