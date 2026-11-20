Tính từ phiên giao dịch ngày 3/11, LPB bắt đầu xuất hiện giao dịch thỏa thuận lớn. Trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 9/11, giao dịch thỏa thuận dao động từ 13 – 16 triệu đơn vị.

Đặc biệt kể từ ngày 10/11 đến nay, các lệnh thỏa thuận “khủng” liên tục diễn ra với khối lượng gần 30 triệu cho đến xấp xỉ 100 triệu đơn vị mỗi phiên. Đơn cử như các phiên giao dịch ngày 12, 13, 17 tháng 11, khối lượng giao dịch thỏa thuận mỗi phiên lần lượt là 78,6 – 74,5 và 74,4 triệu đơn vị.

Thậm chí, phiên ngày hôm qua, 19/11, có tới hơn 99,5 triệu cổ phiếu LPB được sang tay thỏa thuận. Phiên hôm nay tiếp tục có thêm hơn 67,5 triệu đơn vị.

Cổ phiếu LPB của LPBank liên tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận lớn

Chỉ trong vòng 9 phiên gần nhất, đã có tới xấp xỉ 584 triệu cổ phiếu LPB được thỏa thuận mua – bán, tương đương gần 20% vốn LPB đã liên tục luân chuyển “đổi chủ”. Còn tính từ ngày 3/11, con số này lên tới gần 658 triệu đơn vị, tương đương gần 23% số cổ phiếu phổ thông lưu hành.

Hiện chưa có thông tin công bố về danh tính các bên mua, bên bán trong chuỗi giao dịch thỏa thuận nói trên. Phía LPBank cũng chưa có công bố mới về danh sách cổ đông lớn, khiến thị trường đang rất tò mò về cơ cấu cổ đông mới của ngân hàng này.

Theo cập nhật mới nhất vào cuối tháng 7/2026, LPBank có cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ. Trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sở hữu hơn 195,28 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn. Hai cổ đông lớn còn lại là vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Trong đó, ông Vượng nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,894% vốn điều lệ; bà Hương sở hữu hơn 148,31 triệu cổ phiếu, chiếm 4,965%.

Tổng cộng, vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng nắm hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 9,859% vốn điều lệ. Như vậy, ba cổ đông lớn hiện đang nắm khoảng 16,4% vốn LPBank.

Báo cáo tài chính quý III/2026 của LPBank cho biết vốn điều lệ ngân hàng tại ngày 30/9 đạt 29.872,8 tỷ đồng, tương ứng gần 2,99 tỷ cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Về hoạt động kinh doanh, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 4.448 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.562 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 29%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng lãi trước thuế 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế 8.361 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Năm 2026, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.982 tỉ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 69,5% kế hoạch năm.