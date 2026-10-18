Liên tục vi phạm tiến độ, một nhà thầu bị chấm dứt nhiều hợp đồng

Ngày 18/10, ông Đặng Phúc Hiền, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, Công nghiệp (huộc Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế thông tin), đơn vị vừa ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh.

Quyết định này áp dụng tại gói thầu số 5, thi công toàn bộ phần xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp An Hòa giai đoạn 9 (đợt 4).

Khu vực Cụm công nghiệp An Hòa, TP Huế.

Theo chủ đầu tư, gói thầu ký ngày 24/4/2025 nhưng trong quá trình triển khai, nhà thầu liên tục bị đôn đốc, nhắc nhở và từng 2 lần bị xử phạt. Đến ngày 24/9/2026, giá trị khối lượng thực hiện của nhà thầu mới đạt hơn 3,25 tỷ đồng, khoảng 56,13% giá trị hợp đồng.

Kiểm tra thực tế cho thấy, nhà thầu không huy động đầy đủ nhân lực, máy móc theo cam kết, một số hạng mục không đạt yêu cầu và công trình bị bỏ dở.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh còn thi công chậm trễ và bị chấm dứt hợp đồng tại các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương) đã chấm dứt hợp đồng gói thầu thuộc dự án Trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 ở huyện Quảng Điền cũ, do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh thi công.

Chấm dứt hợp đồng dự án triển khai thi công Trường THCS Đặng Hữu Phổ tại xã Đan Điền và Trường Tiểu học Quảng Ngạn tại phường Phong Quảng do nhà thầu vi phạm nghiêm trọng tiến độ thi công theo từng tuần, tháng và quý.

Dự án cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh thực hiện.

Tại dự án cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh đảm nhận thi công cũng chậm tiến độ và bị phạt...

Dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh thi công nhà điều hành, nhà xe, sân bê tông, trạm cân… trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh, từ đầu năm 2026 đến nay giá vật liệu tăng cao, nguồn cung cấp khan hiếm và nhân lực huy động khó khăn khiến công tác triển khai thi công bị ảnh hưởng. Nhà thầu chấp nhận theo các quyết định của chủ đầu tư đã đưa ra.