Liên tục phát hiện chồng và nhân tình qua lại, quyết định cuối cùng của người vợ gây tranh cãi

Theo Mothership ngày 16/4/2026, người phụ nữ tên Syu phát hiện chồng là Yusri đi cùng một cô gái khác tại trung tâm thương mại Berjaya Times Square ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Syu tiến đến chỗ hai người và liên tục chất vấn cô gái kia có biết Yusri đã kết hôn hay không. Người vợ cũng nhấn mạnh bản thân đang mang thai, đồng thời hỏi vì sao đối phương vẫn tiếp tục qua lại với chồng mình.

Đáng chú ý, cô gái bị chất vấn vẫn bình thản ngồi ăn sữa chua đông lạnh trong lúc người vợ liên tục đặt câu hỏi. Trong khi đó, Yusri tỏ ra không muốn sự việc trở nên ồn ào, thậm chí cảnh báo vợ rằng họ có thể bị báo cảnh sát nếu tiếp tục gây náo loạn.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Tối cùng ngày, Syu tiếp tục bắt gặp chồng và cô gái trên tại một quán ăn nasi kandar. Không giữ được bình tĩnh, người vợ giật khăn trùm đầu hijab của đối phương rồi hất đĩa thức ăn về phía cô gái, khiến thức ăn văng tung tóe.

Sau sự việc, Syu đăng tải những đoạn tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa cô và người phụ nữ kia. Trong đó, cô gái khẳng định không biết Yusri đã có vợ, đồng thời xin lỗi và hứa sẽ chặn liên lạc với người đàn ông.

Dù vậy, người vợ còn chia sẻ một số ảnh chụp màn hình khác, cáo buộc chồng và cô gái đã bàn bạc cách che giấu mối quan hệ. Syu cũng cho biết trong lúc cô đi khám thai, Yusri lại đến đón người phụ nữ kia sau giờ làm.

Câu chuyện tiếp tục thu hút sự chú ý và tranh cãi khi Syu bất ngờ thông báo đã quyết định tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc hôn nhân. Cô cho biết không muốn con đầu lòng lớn lên trong cảnh thiếu vắng cha, đồng thời khẳng định đây là lần đầu tiên chồng mắc lỗi và anh mới quen người phụ nữ kia khoảng một tuần.

Người vợ cũng thừa nhận đã công khai sự việc trên mạng xã hội trong lúc nóng giận, đồng thời mong cộng đồng mạng không làm phiền gia đình chồng.