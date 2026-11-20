Phương tiện vận chuyển cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Theo đó, ngày 19/11, tại khu vực sông Eo Lói, thuộc thủy phận ấp Giao Hiệp, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long, Đồn Biên phòng Cổ Chiên phối hợp Công an xã Thạnh Phong tiến hành kiểm tra phương tiện thủy nội địa mang biển kiểm soát BTr-7081 do ông L.V.M. (sinh năm 1976, thường trú tại xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 237,6m³ cát san lấp. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số khoáng sản nói trên. Đồn Biên phòng Cổ Chiên đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 14/11, trên sông Hàm Luông, Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông) chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện 4 phương tiện cùng 8 người có liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện đang trực tiếp khai thác cát, trong đó có một phương tiện mang biển kiểm soát AG-067xx và 2 phương tiện không gắn biển kiểm soát. Tổng khối lượng cát trên các phương tiện ước tính khoảng 71,73m³.

Lực lượng chức năng phát hiện 4 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Hàm Luông. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Ngoài ra, một sà lan mang biển kiểm soát BTr-75xx đang vận chuyển khoảng 108,7m³ cát, neo đậu chờ tiếp nhận thêm cát từ các phương tiện khai thác. Tổng khối lượng cát trên 4 phương tiện ước tính khoảng 180,43m³.

Tại thời điểm kiểm tra, những người điều khiển phương tiện chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện. Riêng người điều khiển sà lan chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang vận chuyển.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc khoáng sản, hoạt động khai thác, vận chuyển và vai trò của từng tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.