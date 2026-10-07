Liên tục bị giải chấp, Chủ tịch DIC Corp (DIG) bất ngờ đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Chủ tịch quay lại mua gom sau khi bị ép bán gần 42 triệu cổ phiếu

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán: DIG) đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng từ mức 3,41% lên 4% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện giao dịch được lên kế hoạch từ ngày 12/10 đến ngày 10/11/2026.

Việc lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu thu hút sự chú ý đặc biệt từ thị trường, bởi trước đó gia đình ông Cường là tâm điểm của các đợt bán giải chấp ồ ạt. Thống kê trong nửa đầu năm 2026, gia đình Chủ tịch đã bị các công ty chứng khoán ép bán tổng cộng hơn 36,85 triệu cổ phiếu DIG do vi phạm tỷ lệ ký quỹ. Gần đây nhất, chỉ trong vòng 4 ngày từ 27/7 đến 30/7, cá nhân ông Cường tiếp tục bị bán giải chấp thêm hơn 5,2 triệu cổ phiếu, khiến tỷ lệ sở hữu cá nhân sụt giảm mạnh từ 4,06% xuống còn 3,41%.

Làn sóng giải chấp bám sát đà lao dốc không phanh của cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Dữ liệu giao dịch cho thấy, từ giữa tháng 10/2025 đến đầu tháng 10/2026, thị giá DIG đã bốc hơi 63,3% giá trị, rơi từ mốc 24.600 đồng xuống chỉ còn 9.020 đồng một cổ phiếu. Hiện tại, mã chứng khoán này vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình động MA 200 ngày, phản ánh xu hướng suy yếu trong dài hạn.

Bức tranh lợi nhuận phục hồi nhưng biên lãi gộp lao dốc

Trái ngược với diễn biến tiêu cực của giá cổ phiếu, hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Corp trong quý 2 năm 2026 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về mặt con số tuyệt đối. Công ty đạt doanh thu 613,25 tỷ đồng, tăng trưởng 123,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 143,44 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng vọt 174,8% so với quý 2 năm ngoái. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng về quy mô là sự suy giảm nghiêm trọng về chất lượng lợi nhuận khi biên lợi nhuận gộp rớt thảm hại từ mức 39% xuống chỉ còn 6,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của công ty đạt 757,8 tỷ đồng, tăng 77,4% so với cùng kỳ. Nhờ kết quả tích cực của quý 2 bù đắp cho khoản lỗ gần 10 tỷ đồng trong quý 1, lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 133,54 tỷ đồng, cao gấp 18,78 lần so với thành tích khiêm tốn của nửa đầu năm 2025. Lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 145,9 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh nửa đầu năm tăng trưởng mạnh so với nền thấp của năm ngoái, tiến độ hoàn thành kế hoạch năm của DIC Corp vẫn rất chậm trễ. Tại Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp đã đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 ở mức 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, đi lùi lần lượt 37% và 27,2% so với thực hiện năm 2025. So chiếu với các chỉ tiêu này, khoản lãi trước thuế bán niên mới chỉ giúp công ty hoàn thành 24,3% kế hoạch lợi nhuận, đặt ra thách thức lớn cho ban điều hành trong hai quý cuối năm.